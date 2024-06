Związek w pierwszym zwiastunie. Budowlaniec wciągnięty w szpiegowski świat w nowym akcyjniaku Netflixa

fot. Netflix

Związek to nowa propozycja Netflixa na tegoroczne lato. Film opisywany jest jako połączenie kina akcji i komedii z gwiazdorską obsadą. W głównych rolach zobaczymy Marka Wahlberga oraz Halle Berry, którzy wcielą się w parę byłych kochanków. Muszą oni ponownie nawiązać ze sobą współpracę, aby uratować tajnych agentów amerykańskiego wywiadu. Produkcja właśnie otrzymała pierwszy zwiastun, który zapowiada sporo atrakcji dla widzów.

Związek – zwiastun i plakat

Związek

Związek – fabuła, obsada, data premiery

Mike (Mark Wahlberg) to budowlaniec z New Jersey, który zostaje niespodziewanie wciągnięty w niebezpieczną szpiegowską grę, gdy w jego życiu po wielu latach ponownie zjawia się była dziewczyna z czasów liceum, Roxanne (Halle Berry), która zleca mu ważną misję dla wywiadu USA. Razem muszą udać się do Londynu, aby odzyskać skradzione listy zawierające tożsamość wszystkich amerykańskich szpiegów.

Reżyserem jest Julian Farino, który wcześniej pracował nad filmami Córka mojego kumpla oraz Dziecko w czasie, a także takimi serialami, jak Rzym, The Office oraz Newsroom.

W obsadzie oprócz Wahlberga i Berry znaleźli się Mike Colter, J. K. Simmons, Jackie Earle Haley, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alice Lee, Jessica De Gouw oraz James McMenamin.

Związek – premierę wyznaczono na 16 sierpnia.