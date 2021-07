Ted Lasso - pierwszy odcinek 2. sezonu serialu najlepiej oglądaną premierą w historii Apple TV+

fot. Apple TV+ // Colin Hutton

Ted Lasso to hitowy serial komediowy platformy Apple TV+, który jest świeżo po otrzymaniu 20 nominacji do nagród Emmy. 23 lipca zadebiutował 2. sezon produkcji. 1. odcinek nowej odsłony był najchętniej oglądaną premierą w weekend otwarcia w historii platformy, tym samym przyczyniając się do wzrostu popularności innych produkcji serwisu, takich jak Physical czy Mythic Quest. Oglądalność premiery 2. sezonu w weekend otwarcia była sześciokrotnie większa niż oglądalność w weekend premiery 1. sezonu serialu w 2020 roku. Premiera 2. sezonu Teda Lasso zwiększyła o 200 procent oglądalność platformy w porównaniu do tygodnia wcześniej w takich krajach jak USA, Wielka Brytania, Kanada, Indie, Australia czy Francja.

Ted Lasso opowiada o tytułowym trenerze futbolu amerykańskiego, który przeprowadza się do Anglii, ponieważ dostaje do prowadzenia zespół... piłki nożnej. Bohater musi odnaleźć się w tej nowej dla siebie roli. W obsadzie znajdują się Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster i Nick Mohammed.