Ted Lasso - będzie kontynuacja serialu? Reżyser komentuje

fot. Apple TV+

Ted Lasso, nagradzany serial telewizyjny, ma zakończyć się na 3. sezonie. Chociaż Apple TV+ nie wypowiedział się na temat ewentualnych kontynuacji historii, reżyser Declan Lowney zapewnia, że jest na nie potencjał. Warto zaznaczyć, że nikt z twórców też nie powiedział, że to definitywny koniec serialu.

Ted Lasso - reżyser o ewentualnej kontynuacji serialu

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter, Lowney powiedział z nadzieją o alternatywnej przyszłości Ted Lasso.

- Wszyscy wiedzieli, że to koniec, ale to również koniec na ten moment. Miną dwa lub trzy lata, zanim cokolwiek się stanie - jeśli coś się stanie - więc spróbujmy właściwie połączyć wszystkie te historie. Próbuję sobie przypomnieć, jak dostarczono scenariusz, ponieważ mam wrażenie, że mogłem dostać dużą część, a potem jeszcze więcej. Nie wiem jedynie, o ile więcej. Pomyślałem wtedy, że jest masa roboty do zrobienia. Ciężko stanąć z boku i powiedzieć szczerze: "Cholera, chłopaki, tutaj jest 80 stron". Sześć tygodni później w edycji pojawia się materiał, ale o około 10 minut krótszy.

Skoro na planie istniał tak obszerny scenariusz, jest szansa, że historia tych bohaterów jeszcze się nie skończy. Być może twórcy będą chcieli powrócić do tego, co musieli wyciąć z odcinków. Fani tworzą teorie, że może być też spin-off.

Ted Lasso - serial dostępny na platformie Apple TV+.