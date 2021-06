Ted powraca! Seth MacFarlane robi serial aktorski

fot. Universal Pictures

Amerykańska platforma streamingowa Peacock zamówiła realizację sezonu serialu aktorskiego Ted opartego na filmach w reżyserii Setha MacFarlane'a. Za sterami oczywiście stanie sam MacFarlane, który będzie głosem Teda i producentem wykonawczym, Obecnie negocjuje on szczegóły kontraktu.

Jest to serial aktorski, więc będzie on utrzymany w tym samym tonie co kinowe filmy. Jednakże historia rozgrywa się przed wydarzeniami z Teda z 2012 roku, czyli będzie to prequel. Jak donosi Deadline, Mark Wahlberg i Mila Kunis nie pojawią się na ekranie. Szczegóły fabuły serialu nie zostały ujawnione.

Przypomnijmy, że Ted był kinowym debiutem reżyserskim Setha MacFarlane'a, który zebrał 549,3 mln dolarów i doczekał się kontynuacji w 2015 roku. Wcześniej MacFarlane podbijał ekrany telewizji z serialami Głowa rodziny i Amerykański tata, więc teraz zabiera swojego nowego bohatera do medium, w którym czuje się najpewniej.

Nie wyjawiono, ile odcinków ma mieć pierwszy sezon. Na pewno jednak będzie to serial skierowany do widzów dorosłych, podobnie jak filmy.