The Winds of War - Seth MacFarlane tworzy swój pierwszy serial dramatyczny

Michael Becker/FOX

Siedem miesięcy po podpisaniu z NBCUniversal umowy na tworzenie nowych projektów Seth MacFarlane wybrał już, co wyprodukuje jako pierwsze w ramach kontraktu. Będzie to serial The Winds of War oparty na książce autorstwa Hermana Wouka wydanej w Polsce pod tytułem Wichry wojny. MacFarlane i Seth Fisher (Alienista) będą współtworzyć scenariusz i produkować projekt. Erica Huggins będzie również producentką wykonawczą serialu.

materiały prasowe

Dla przypomnienia literacki oryginał opowiada epicką historię burzliwej podróży pewnej amerykańskiej rodziny przez kontynenty w latach, które obejmowały II wojnę światową. Powieść była już raz ekranizowana. W 1983 roku ABC stworzyło 18-godzinny, siedmioczęściowy miniserial na jej podstawie, który zgarnął 11 nominacji Emmy.