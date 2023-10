Teen wolf: nastoletni wilkołak online. Gdzie oglądać na VOD?

fot. Materiały Prasowe

Teen Wolf: Nastoletni wilkołak to popularny serial który doczekał się 6 sezonów i jednego filmu pełnometrażowego. Historia opowiadająca o zwykłym nastolatku, który po ugryzieniu przez wilkołaka odkrywa, iż posiada nadnaturalne umiejętności podbiła serca widzów na całym świecie. Okazała się też trampoliną do sławy dla wielu aktorów takich jak: Dylan O'Brien, Holland Roden, Tyler Posey czy Tyler Hoechlin. Jakdatąd nie była dostępna w Polsce na żadnej platformie streamingowej, nawet na SkyShowtime gdzie trafiają produkcje studia Paramount, ale to się właśnie zmieniło.

Teen wolf: nastoletni wilkołak online - platformy i ceny

Teen wolf: nastoletni wilkołak jest dostępny od dziś na platformie streamingowej firmy Amazon czyli Prime Video ale nie w ogólnym abonamencie. Pierwsze trzy sezony można oglądać wykupując dostęp do kanału MGM.

Prime Video - przy wykupieniu dostępu do kanału MGM za 16,99 zł miesięcznie

Teen wolf: nastoletni wilkołak - opis fabuły

Scott McCall (Tyler Posey) to cierpiący na astmę nastolatek, który mieszka z matką (Melissa Ponzio) w Beacon Hills. Pewnej nocy z synem szeryfa, a zarazem najlepszym przyjacielem Stilesem (Dylan O'Brien), udaje się do lasu, aby odszukać szczątki nastolatki, której ciało zostało rozszarpane przez dzikie zwierzę. Gdy je odnajdują, Scott zostaje ugryziony przez wilkołaka. Wkrótce chłopak zyskuje nadprzyrodzone zdolności: staje się zadziwiająco silny i szybki, do tego jego zmysły się wyostrzają. Wyrasta również na gwiazdę szkolnej drużyny lacrosse i zyskuje uznanie od najpopularniejszej dziewczyny w szkole, Lydii Marin (Holland Roden) oraz wzbudza zazdrość w kapitanie drużyny, Jacksonie (Colton Haynes). Wkrótce chłopak zakochuje się w nowej uczennicy liceum, Alison Argent (Crystal Reed), która odwzajemnia jego uczucie. Sprawy się komplikują, gdy na jaw wychodzi, że rodzina Alison jest łowcami wilkołaków. Tymczasem wraz ze Stilesem Scott poznaje wilkołaka Peter'a (Ian Bohen), którego rodzina zginęła w pożarze 6 lat wcześniej. Mężczyzna pragnie odszukać Alfę - najsilniejszego z wilków, który jako jedyny może zmieniać ludzi w wilkołaków. Scott decyduje się pomóc Derekowi, aby ochronić rodzinę, przyjaciół i dziewczynę, która nie wie, że jej rodzice są łowcami wilkołaków.