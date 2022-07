Teen Wolf - zwiastun filmu. Już nie nastoletni wilkołak. Czy warto było czekać na kontynuację serialu? [SDCC 2022]

Źródło: Materiały prasowe

Paranormalny serial Teen Wolf doczeka się swojej filmowej kontynuacji i już możecie zobaczyć pierwszą zapowiedź widowiska. Scott McCall wciąż jest wilkołakiem, ale już z pewnością nie nastoletnim. W produkcji powracamy do Beacon Hills, gdzie wraz z pełnią pojawia się wielkie zło. Główny bohater będzie musiał zebrać nowych sojuszników i zaufanych przyjaciół, by stanąć do walki z najpotężniejszym do tej pory wrogiem. Zobaczcie zwiastun.

Za produkcję i scenariusz odpowiada Jeff Davis. Podczas panelu na San Diego Comic-Con 2022 wyjawił, że gdy pisał scenariusz wyszedł mu krótki 7. sezon. Powiedział twórcom, że tego nie da rady zrealizować, ale może zrobić film. Co więcej, zdradził, że są prowadzone rozmowy, by zrobić coś więcej w tym uniwersum. Tyler Posey wyjawił, że Scott się zmieni - wyjechał z Beacon Hills i pracuje jako weterynarz w Los Angeles. Jest samotnym człowiekiem, który tym razem nie musi ratować świata, ale może musi ratować siebie.

Teen Wolf - pierwsze zdjęcia z planu filmowego

Teen Wolf

Teen Wolf - obsada. Kto powraca, a kto nie?

W obsadzie filmu znajdują się Tyler Posey jako Scott McCall, Holland Roden jako Lydia Martin, Shelley Henning jako Malia Tate, Crystal Reed jako Allison Argent, Orny Adams jako trener Bobby Finstock, Linden Ashby jako szeryf Noah Stillinski, JR Bourne jako Chris Argent, Seth Gilliam jako dr Alan Deaton, Colton Haynes jako Jackson Whittemore, Ryan Kelly jako Jordan Parrish, Melissa Ponzio jako Melissa McCall oraz Dylan Sprayberry jako Liam Dunbar. W produkcji nie zobaczymy Dylana O'Briena, który wcielał się w ulubieńca widzów, Stilesa. Jednak znaczna część obsady powróci na ekrany.