Tekken 7 - premier Polski w grze ma na imię Krystyna. Opis zdradza pewne informacje

fot. Bandai Namco

Niedawno ujawniono, że kolejną grywalną bohaterką w grze Tekken 7 będzie... fikcyjna premier Polski. Bohaterkę zaprezentowano na krótkim zwiastunie, w którym widzieliśmy jedynie fragment jej twarzy. Z uwagi na kolor włosów i charakterystyczną bliznę internauci podejrzewali, że będzie to gościnny występ Ciri z Wiedźmina. Wygląda jednak na to, że osoby te są w błędzie, bo na co innego wskazuje oficjalny opis tej postaci.

W opisie, opublikowanym przedwcześnie na stronie Microsoftu, możemy przeczytać, że kobieta rzeczywiście jest premierem Polski i ma na imię Krystyna. Poznajemy też jej motywacje.

Tajemnicza kobieta, która szybko doszła do władzy w Polsce. Pani premier Krystyna dołącza do Turnieju Żelaznej Pięści, by przejąć Mishima Zaibatsu dla swojego kraju. Ma jednak też pewne osobiste motywy związane z rodziną Mishima.

Krystyna ma trafić do gry Tekken 7 na początku tej wiosny. Można spodziewać się, że przed jej debiutem doczekamy się też konkretnej prezentacji i pełnego zwiastuna.