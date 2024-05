Tekken 8 - Lidia Sobieska w nowym zwiastunie. Polska wojowniczka niedługo trafi do gry

fot. Bandai Namco

Reklama

Bandai Namco już wcześniej zapowiedziało, że Lidia Sobieska powróci w grze Tekken 8. Pod koniec kwietnia bohaterka z Polski pojawiła się na dosłownie chwilę w jednym z materiałów promujących nadchodzącą zawartość, a teraz doczekała się pełnego zwiastuna. W wideo pojawia się sporo fragmentów z pojedynków, dzięki czemu mamy świetną okazję, by przyjrzeć się jej ruchom.

Lidia Sobieska po raz pierwszy pojawiła się w serii w jej siódmej odsłonie. Jest ona fikcyjną premier Polski, a w trakcie walki korzysta z karate.

Tekken 8 - zwiastun prezentujący Lidię Sobieską

Kiedy Lidia Sobieska pojawi się w Tekken 8? Dokładnej odpowiedzi na to pytanie nie udzielono, ale potwierdzono to, co zdradzono wcześniej. Bohaterka ma być dostępna latem tego roku - prawdopodobnie więc niebawem powinniśmy dostać jakieś konkrety.