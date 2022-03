Tekken: Bloodline - zwiastun anime opartego na kultowej grze wideo. Dużo akcji i efektownych walk!

fot. Netflix

Tekken: Bloodline to anime od Netflixa, które opowie własną historię opartą na popularnej serii gier wideo. Fabuła skoncentruje się na Jinie Kazamie, trenującym pod okiem swojego dziadka, Heihachiego Mishimy. Nie podano z ilu odcinków będzie składać się ten serial. Wiadomo tylko, że produkcja zadebiutuje na platformie streamingowej w 2022 roku.

Do sieci trafił zwiastun Tekken: Bloodline, w którym nie brakuje efektownych walk i akcji. Zapowiada się widowiskowe anime w klimacie gry, która jest jedną z najsłynniejszych bijatyk w historii.

Tekken: Bloodline - zwiastun anime

Tekken: Bloodline - opis fabuły

"Siła jest wszystkim". Jin Kazama nauczył się w młodym wieku rodzinnych, obronnych sztuk walki, zwanych Tradycyjnym stylem sztuk walki Kazama, od swojej matki. Mimo to był bezsilny, gdy nagle pojawił się zły potwór, który zniszczył wszystko, co było mu bliskie, zmieniając jego życie na zawsze. Zły na siebie, że nie mógł tego powstrzymać, Jin poprzysiągł zemstę. Wyruszył na poszukiwanie nieograniczonej siły, aby jej użyć. Jego podróż doprowadzi do ostatecznej bitwy na światowej arenie, podczas Turnieju Króla Żelaznej Pięści.

fot. Netflix

