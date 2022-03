Cobra Kai - twórcy o 5. sezonie. Zapowiadają dużo szaleństwa

fot. Netflix

Cobra Kai kontynuuje historię z kultowych filmów franczyzy Karate Kid. W serialu do swoich ról powrócili Ralph Macchio (Daniel LaRusso) i William Zabka (Johnny), a także kilku innych aktorów, którzy odgrywali ważne role w produkcjach z lat 80. Do tej pory powstały cztery sezony, a piąty jest w postprodukcji.

Podczas PGA Awards na czerwonym dywanie pojawili się twórcy Cobra Kai, którzy enigmatycznie wypowiadali się o nadchodzącej serii. Współtwórca serialu, Jon Hurwitz, zdradził kilka drobnych szczegółów.

W czwartym sezonie wszyscy wiedzieli, że zmierzamy do turnieju, a w piątym nikt tego nie wie. My wiemy, ponieważ już go nakręciliśmy. Będzie dużo szaleństwa. Jeśli jesteście fanami franczyzy, to może zobaczycie znajome twarze, a może nie. Będzie też dużo karate.

W finale 4. sezonu Hawk (Jacob Bertrand) i Tory (Peyton List) wygrali turniej w swoich kategoriach. Dziewczyna odkryła, że wygrała dzięki Terry'emu Silverowi (Thomas Ian Griffith), który przekupił sędziego. Współtwórca serialu Josh Heald przypomniał, że przez to, że wygrali ci źli to rozpęta się piekło, niezależnie od tego czy będzie więcej zadymy czy odwetu. Więcej ludzi będzie się bić i wyprowadzać kopniaki, ale historia obierze nowy kierunek, którego nikt nie jest w stanie przewidzieć.

Na razie nie ma informacji czy powstaną kolejne sezony Cobra Kai. Natomiast po raz kolejny współtwórca serialu, Hayden Schlossberg, potwierdził, że mają w głowach zakończenie. Po prostu nie wiedzą ile serii zajmie im, żeby do niego dojść. Na razie czerpią radość z tworzenia tej historii.

Jeśli zacznie nas to męczyć to zatrzymamy się zanim to się stanie. Mamy zaplanowanych kilka sezonów więcej.

Cobra Kai ostatecznie nie zdobyło nagrody podczas PGA Awards. Statuetkę w kategorii dla najlepszego producenta otrzymała komedia Ted Lasso.

Cobra Kai - sezon 4

