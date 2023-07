Teleskop Webba - olśniewająca NGC 3256 na nowym zdjęciu. To tu rozegrało się galaktyczne starcie tytanów

ESA/Webb/NASA/CSA/L. Armus/A. Evans

Teleskop Webba w ostatnich dniach przesyła na Ziemię całą serię zdjęć - na najnowszym z nich możemy zobaczyć oddaloną od naszej planety o ok. 120 mln lat świetlnych i ulokowaną w gwiazdozbiorze Żagla galaktykę NGC 3256. Ten spiralny obiekt był już wcześniej fotografowany przez Hubble'a; rozmiarem jest zbliżony do naszej Drogi Mlecznej. Choć na poziomie wizualnym potrafi on olśniewać swoim pięknem, w rzeczywistości skrywa w sobie wielką tajemnicę o kosmicznym starciu tytanów.

NGC 3256 powstała bowiem w wyniku zderzenia się ze sobą dwóch masywnych galaktyk spiralnych, do którego doszło 500 mln lat temu. Pozostałości tej wyjątkowej batalii znajdziemy w obszarach znajdujących się poza centralną częścią obiektu, w których widzimy lśniące intensywnym blaskiem pyły i gwiazdy. Kolizja wspomnianych wcześniej galaktyk doprowadziła także do zainicjowania procesów formowania się gwiazd - najmłodsze z nich, emitujące wielkie ilości światła podczerwonego, widać w najjaśniejszych fragmentach zdjęcia, zwłaszcza w tych przepełnionych barwą czerwoną i pomarańczową.

Teleskop Webba - galaktyka NGC 3256 [NOWE ZDJĘCIE]

Powyższe obserwacje przeprowadzono przy użyciu kamery bliskiej podczerwieni (NIRCam) i instrumentu średniej podczerwieni (MIRI). Są one częścią badań poświęconych fizyce powstawania gwiazd i czarnych dziur w łączących się galaktykach.