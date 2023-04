Teleskop Webba - nowe zdjęcie jednym z najpiękniejszych. Supernowa Kasjopeja A w całym majestacie

NASA/ESA/CSA/D. Milisavljevic/T. Temim/I. De Looze/J. DePasquale (STScI)

Teleskop Webba przesyła na Ziemię zdjęcie za zdjęciem - po wczorajszym Uranie dziś przyszła pora na niezwykle popularną wśród miłośników astronomii pozostałość po supernowej Kasjopeja A, znaną także jako Cassiopeia A bądź Cas A. Ten położony w gwiazdozbiorze Kasjopei obiekt znajduje się ok. 11 tys. lat świetlnych od Ziemi, rozciągając się na obszarze 10 lat świetlnych. Rozszerza się ze średnią prędkością rzędu 4-6 tys. km/s, natomiast jego temperatura wynosi aż 30 mln stopni Kelwina. Wybuch nastąpił ok. 1670 roku - z uwagi na zbyt dużo gazu i pyłu wokół kończącej żywot gwiazdy ówcześni astronomowie nie byli jednak w stanie jej zaobserwować. Kasjopeja A została ostatecznie odkryta dopiero w 1947 roku.

Nowe zdjęcie Webba wykonano przy pomocy instrumentu średniej podczerwieni (MIRI). Na zewnętrznych krawędziach obiektu widzimy kolor czerwony i pomarańczowy - to zasługa rozgrzanego w tych obszarach do ogromnych temperatur pyłu. Z kolei wewnątrz struktury możemy zaobserwować jasnoróżowe wstęgi; to materia pochodząca z samej wybuchającej gwiazdy, święcąca dzięki mieszance ciężkich pierwiastków. Najbardziej fascynuje zielona pętla w centrum; jak przyznają sami naukowcy, jej kształt i złożoność budowy trudno w tej chwili wytłumaczyć.

Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie również fotografię Kasjopei A, którą w 2004 roku wykonał Kosmiczny Teleskop Hubble'a):

Teleskop Webba - pozostałość po supernowej Kasjopeja A [NOWE ZDJĘCIE]

Teleskop Webba - Kasjopeja A

Kasjopeja A jest również najsilniejszym źródłem radiowym nie licząc Słońca. Supernowe tego typu są fundamentalne dla znanego nam życia. Rozprzestrzeniają pierwiastki takie jak obecny w naszych kościach wapń i znajdujące się w ludzkiej krwi żelazo, ustawiając jednocześnie podwaliny pod powstanie nowych generacji gwiazd i planet.