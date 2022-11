Teleskop Webba - oto zdjęcie miesiąca. Łączące się galaktyki ZW II 96 i ich przedziwny kształt

ESA/Webb/NASA/CSA/L. Armus/A. Evans

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba raz po raz przesyła na Ziemię nowe zdjęcia. Nie wszyscy z Was wiedzą jednak o tym, że Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) wybiera cyklicznie najlepszą fotografię danego miesiąca. W listopadzie okazał się nią materiał, który przedstawia parę galaktyk ZW II 96, 14 lat temu uchwyconą także przez teleskop Hubble'a. Uwagę przykuwa przede wszystkim przedziwny kształt uwiecznionego na zdjęciu obiektu.

ZW II 96 to wciąż łącząca się ze sobą para galaktyk położona w gwiazdozbiorze Delfina i oddalona od naszej planety o ok. 500 mln lat świetlnych. To właśnie zderzanie się obu obiektów doprowadziło do tego, że ZW II 96 prezentuje się chaotycznie w aspekcie wizualnym: ramiona spiralne dolnej galaktyki są zaburzone przez oddziaływanie grawitacji, a jasne jądra obu galaktyk łączą przypominające ogromne nici struktury, w których zachodzą intensywne procesy gwiazdotwórcze.

Obecność tych ostatnich przesądziła o skierowaniu kamer teleskopu Webba w stronę ZW II 96; galaktyki posiadające tak rozległe obszary gwiazdotwórcze są bowiem niezwykle jasne w zakresie fal podczerwonych, które rejestruje JWST. Ich jasność potrafi być nawet 100 mld razy większa niż w przypadku Słońca.

Teleskop Webba - zdjęcie pary galaktyk ZW II 96

Teleskop Webba nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tym tygodniu. Już jutro NASA i ESA upublicznią zdjęcie, które zabierze nas znacznie bliżej domu, mniej więcej w okolice Saturna...