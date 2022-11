Teleskop Webba zrobił zdjęcie rodzącej się gwiazdy. Niesamowita kosmiczna klepsydra

NASA/ESA/CSA/STScI/J. DePasquale

Teleskop Jamesa Webba przesłał na Ziemię nowe, wspaniałe zdjęcie, na którym znajduje się protogwiazda L1527 - to prawdopodobnie jedna z najpiękniejszych fotografii kosmicznego obserwatorium w trakcie jego dotychczasowej misji. Szczególną uwagą zwraca widoczna na materiale struktura, która jawi się jak ogromna klepsydra; naukowcy NASA i ESA tłumaczą, że obiekt ten przedstawia w rzeczywistości następstwa procesu narodzin gwiazdy.

L1527 to stosunkowo młoda w kosmicznej skali - liczy sobie ona "zaledwie" 100 tys. lat - protogwiazda klasy 0, do której zalicza się obiekty znajdujące się na bardzo wczesnym etapie formowania się gwiazd. Jest ona położona w obszarze gwiazdotwórczym w konstelacji Byka. Na zdjęciu teleskopu Webba możemy ją odnaleźć w "szyjce" wspomnianej wcześniej klepsydry; ciemna linia w jego środku, wielkości całego Układu Słonecznego, to dysk protoplanetarny, natomiast nad i pod nim widoczne są obłoki gazu i pyłu, rozjaśnione przez emitowane przez L1527 światło.

JWST wykonał nową fotografię za pomocą kamery bliskiej podczerwieni NIRCam. Niebieski kolor zaznacza obszary, w których pył jest najcieńszy, pomarańczowy - najgrubsze jego warstwy. Spójrzcie sami:

Teleskop Webba - zdjęcie protogwiazdy L1527

L1527 czeka jeszcze długa droga do zostania pełnoprawną gwiazdą. Choć obiekt wyrzuca z siebie sporo materii, hamując proces powstawania innych gwiazd na obszarze całej klepsydry, nie tworzy on jeszcze energii poprzez syntezę jądrową. W chwili obecnej kształt protogwiazdy jest kulisty, ale i niestabilny; bryła gazu ma masę rzędu 20-40% masy Słońca.