Tenacious D z wizytą w świecie gier. Zobaczcie teledysk do piosenki Video Games

fot. youtube.com

Na oficjalnym kanale Tenacious D opublikowano teledysk do nowej piosenki zespołu. Utwór zatytułowany jest Video Games, a klip wypełniono scenami, które nawiązują do popularnych produkcji znanych z pecetów i konsol. W trwającym około 1,5 minuty wideo widzimy między innymi fragmenty odnoszące się do tak popularnych serii, jak God of War, Tomb Raider czy Fallout.

To o dojrzewaniu i zostawieniu dziecinnych rzeczy za sobą, ale potem uświadamianiu sobie, że gry wideo to coś więcej, niż tylko bezsensowne zabawki. Tak naprawdę mogą być one prawdziwym wyrazem wielkich idei, które zasługują na miejscu w panteonie wielkich dzieł sztuki! - tak tekst piosenki skomentowali członkowie zespołu, Jack Black i Kyle Gass.

Warto przypomnieć, że Jack Black nie kryje się ze swoim zamiłowaniem do gier. Na jego kanale, JablinskyGames, można było obserwować między innymi, jak gra w Red Dead Redemption 2, a ostatnio mogliśmy go usłyszeć w roli Bowsera w Super Mario Bros.