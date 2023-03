Terapia bez trzymanki - powstanie 2. sezon serialu z Jasonem Segelem i Harrisonem Fordem!

fot. Apple TV+

Terapia bez trzymanki, którego oryginalny tytuł to Shrinking, opowiada o Jimmym, terapeucie pogrążonym w żałobie po zmarłej żonie. Mężczyzna zaczyna łamać zasady swojego zawodu i mówi swoim pacjentom dokładnie to, co myśli. Ignorując swoje wykształcenie i etykę dokonuje ogromnych, burzliwych zmian nie tylko w życiu innych, ale również we własnym.

Platforma streamingowa Apple TV+ ogłosiła, że zmówiła 2. sezon serialu, w którym w głównych rolach występują Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams, Lukita Maxwell, Luke Tennie i Christa Miller.

Matt Cherniss, szef programowy w Apple TV+, nie krył zadowolenia:

Od samego początku uwielbialiśmy ten wciągający, wzruszający i przezabawny świat Terapii bez trzymanki i wspaniale było obserwować, jak widzowie na całym świecie czują się związani z tymi postaciami o wielkich sercach. Nie możemy się doczekać, aż widzowie doświadczą tego, co przygotowała obsada i zespół kreatywny w 2. sezonie.

Współtwórcami Terapii bez trzymanki są Jason Segel, Bill Lawrence i Brett Goldstein (Ted Lasso). Za produkcję odpowiadają Warner Bros. Television i Lawrence’s Doozer Productions.

Terapia bez trzymanki - zdjęcia

Terapia bez trzymanki (Shrinking) - sezon 1, odcinek 1

Terapie bez trzymanki - premiera 8. odcinka 10 marca na Apple TV+.