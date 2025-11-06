Reklama
Terminator 2D: No Fate znów się spóźni. Kiedy zagramy?

Studio Reef Entertainment najwyraźniej lubi trzymać graczy w napięciu, bo oto mamy kolejne przesunięcie premiery Terminator 2D: No Fate.
Michał Czubak
Terminator 2D: No Fate, retro‑platformówka w pikselowym wydaniu, zalicza kolejne opóźnienie. Produkcja miała ukazać się w tym miesiącu, ale tak się nie stanie. Poznaliśmy nową datę wydania gry: to 12 grudnia. Gra pierwotnie miała pojawić się w październiku, ale sprawy pokrzyżowały problemy z wydaniami pudełkowymi i świeżo wprowadzone cła. Potem nowy termin wyznaczono na listopad, a dziś – cóż – przesuwamy wskazówki jeszcze o miesiąc.

Twórcy w oświadczeniu na platformie X przepraszają fanów i tłumaczą, że tym razem chodzi o opóźnienia w produkcji fizycznych edycji. Co ciekawe, wszystkie potrzebne komponenty są już podobno na miejscu, ale proces składania wymaga więcej czasu. Reef Entertainment podkreśla, że zależy im na jednoczesnym starcie wersji pudełkowej i cyfrowej – żeby nikt nie czuł się pominięty.

Terminator 2D: No Fate zapowiada się na nostalgiczny hołd dla klasyki kina science fiction. W grze zobaczymy znanych bohaterów, takich jak Sarah Connor, John Connor czy T-800 i staniemy do walki przeciw Cyberdyne i Skynetowi. Całość w stylu 2D pixel art, z różnymi trybami zabawy i solidną porcją retro klimatu.

Źródło: X.com

