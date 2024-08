Fabryka terminatorów i podróż w czasie. Klip z serialu anime Terminator Zero

fot. Netflix

Terminator Zero doczekał się klipu, w którym nie pada ani jedno słowo. Widzimy, jak w przyszłości sztuczna inteligencja buduje terminatory w fabryce. Gdy jeden z nich już jest gotowy do działania, dostaje misję eliminacji pewnej osoby w Japonii. Udaje się do wehikułu czasu, by przenieść się do 1997 roku i zabić człowieka, który zagraża Skynetowi.

Terminator Zero - klip

Terminator Zero

Terminator Zero - opis fabuły

Wojna w przyszłości pomiędzy resztkami ludzkości a nieskończoną armią maszyn trwa od dekad. W 1997 roku sztuczna inteligencja znana jako Skynet uzyskała świadomość i rozpoczęła wojnę z ludźmi. Pomiędzy tą przyszłością a przeszłością stoi wojowniczka, która cofa się w czasie, aby zmienić los ludzkości. Pojawia się w 1997 roku, by chronić naukowca Malcolma Lee, który planuje stworzyć nową sztuczną inteligencję, mającą konkurować ze Skynetem. Gdy Malcolm boryka się z moralnymi dylematami dotyczącymi swojego dzieła, poluje na niego zabójca z przyszłości, który na zawsze zmieni los jego trójki dzieci.

Terminator Zero - premierę anime zaplanowano na 29 sierpnia 2024 roku na Netflixie.