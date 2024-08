To zawsze Agatha nawiązuje do Goonies, czy Egzorcysty. Serial Marvela czerpie z klasyków

fot. Marvel Studios

Reklama

To zawsze Agatha nie będzie standardowym serialem spod szyldu Marvela i zaoferuje nieco inne podejście. Będzie to przede wszystkim produkcja oparta na grozie i jednocześnie przygodzie. Aktorzy twierdzą, że historia czerpie pełnymi garściami z klasyków gatunku, takich jak Goonies, Egzorcysta, Czarnoksiężnik z krainy Oz, a nawet Szkoły czarownic.

To zawsze Agatha - serial czerpie inspiracje z przygodowej i horrorowej klasyki

Joe Locke, który wciela się w Nastolatka, twierdzi, że w To zawsze Agatha znajdzie się sporo nawiązań do Dziecka Rosemary w reżyserii Romana Polańskiego:

Jest tam kilka świetnych odniesień do pierwszego Egzorcysty. Z Dziecka Rosemery też jest sporo. Podobnie jak z Goonies, który był moim pierwszym strzałem podczas prac na planie.

Z kolei Aubrey Plaza dostrzega w nadchodzącym serialu Marvela inspiracje Szkołą czarownic:

To film, który moim zdaniem naprawdę utrzymany jest w świetnym tonie. Szkoła czarownic robi się coraz bardziej przerażająca, a co istotne, jest to również produkcja, która przypomina historię Agathy. Są momenty, kiedy jest naprawdę zabawny i ma niemal kampowy charakter, ale są chwile, kiedy robi się naprawdę mrocznie, przyziemnie i strasznie.

Główna gwiazda serialu, Kathryn Hahn, twierdzi, że uwielbia nawiązania do starego Hollywood:

Jest w tym trochę Nancy Meyers. Jest też coś z Hokus Pokus, głębokiej, słodkiej przyjaźni między wiedźmami. Nie brakuje też nieco innego rodzaju magii, jak z Ducha i E.T.

To zawsze Agatha