fot. Netflix

Terminator Zero jest jedną wielką niespodzianką dla fanów franczyzy. Serial różni się od swoich poprzedników nie tylko tym, że będzie pierwszą produkcją w formie anime. Nie zobaczymy w nim rodziny Connorów, których poczynania mogliśmy obserwować w filmach. W rozmowie z Polygonem showrunner Mattson Tomlin wyjaśnił te zmiany, które okazały się być kluczowe dla nadchodzącego projektu Netfliksa. Wykluczenie Connorów nie utrudniło mu zadania.

- Czy to stanowiło wyzwanie? Niekoniecznie. Myślę, że filmy wykorzystywały Connorów przez długi czas, a tworząc ten serial, naprawdę chciałem uszanować niesamowitych artystów, którzy pracowali nad tą franczyzą przede mną, od pierwszego aż do ostatniego filmu.

fot. materiały prasowe

Dlaczego postawiono na Japonię jako miejsce akcji Terminatora Zero? Tomlin wyjaśnił, że większość filmów rozgrywała się w Stanach Zjednoczonych, blisko granicy z Meksykiem, co również chciał zmienić. Szczególnie że jego współpracownicy pochodzą z Japonii.

- Chciałem to wykorzystać, więc nagle dotarło do mnie, że nie wiemy, co się dzieje w Japonii. W całej serii nie ma wzmianki o tym, co się dzieje gdziekolwiek indziej na świecie. Okej, Rosja wystrzeliwuje broń nuklearną, rozumiem... Ale co z resztą świata?

Niedawno na kanale indyjskiego Netfliksa opublikowano klip z pierwszych sześciu minut serialu. Zobaczcie sami.

Terminator Zero - odcinki trafią 29 sierpnia na platformę streamingową Netflix.

