Tesla - zwiastun. Nietypowy film biograficzny o wynalazcy

fot. IFC FIlms

Tesla to nietypowa i bardzo specyficzna historia o Nikoli Tesli (Ethan Hawke), który walczy o realizację swojej wizji na system elektryczny. Film pokazuje jego trudne relacje z Thomasem Edisonem (Kyle MacLachlan) i Georgem Westinghousem (Jim Gaffigan). Ważna jest też relacja z Anne (Eve Hewson), córką finansisty J.P. Morgana (Donnie Keshawarz). Ona jest narratorką, która nadaje historii - dosłownie - współczesnego głosu. Wszystko po to, by iść na przekór konwencjom i oczekiwaniom, więc w jednej scenie zwiastuna bohaterka używa... laptopa.

Za kamerą stoi Michael Almereyda, który napisał scenariusz jeszcze w latach 80. pod wpływem inspiracji swojego przyjaciela Jerzego Skolimowskiego. Odświeżył go po latach i zrealizował.

Tesla - zwiastun

W opisie czytamy, że w jakimś stopniu inspiracją filmu są prace Henry'ego jamesa i Dereka Jarmana oraz programu Drunk History.

Tesla - premiera w USA w VOD odbędzie się 21 sierpnia.