Tessa Thompson o graniu Walkirii w MCU. Z którą postacią chciałaby mieć crossover?

Tessa Thompson jako Walkiria zadebiutowała w MCU w filmie Thor: Ragnarok w 2017 roku. Później powtórzyła rolę w Avengers: Koniec gry, Thor: Miłość i grom oraz Marvels. Niedawno również podłożyła głos tej postaci w Marvel Zombi. W ostatnim wywiadzie dla Collider Ladies Night odniosła się do swojej przyszłości w MCU. Z kim ma nadzieję dzielić ekran w tej franczyzie?
Z kim Tessa Thompson chciałaby zagrać w MCU?
W rozmowie aktorka wyznała, co najbardziej lubi w występowaniu w filmach MCU.
Tessa Thompson miała okazję występować nie tylko u boku Chrisa Hemswortha, ale również Brie Larson, Jeffa Goldbluma, Natalie Portman czy Mark Ruffalo. Natomiast przyznała w rozmowie, że chciałaby też zagrać z Sebastianem Stanem, który wciela się w Jamesa "Bucky'ego" Barnesa, który obecnie jest członkiem New Avengers.
W tym samym wywiadzie Thompson opowiedziała o wrażeniach z dołączenia do MCU w filmie Thor: Ragnarok. Powiedziała, że była naprawdę podekscytowana rolą, a Taika Waititi był niezależnym reżyserem, którego uwielbiała i szanowała. Podeszli do tego filmu z właśnie takim niezależnym nastawieniem. Dodała, że rozmach był inny niż w przypadku kina niezależnego, ale energia towarzysząca temu projektowi wydawała się bardzo chaotyczna i w pewien sposób odświeżająca.
Jeszcze nie wiadomo, czy Thompson powróci do roli Walkirii w Avengers: Doomsday. Natomiast możemy ją już oglądać w Prime Video w jej najnowszym filmie pt. Hedda.
Źródło: comicbookmovie.com