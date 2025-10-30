Tessa Thompson o graniu Walkirii w MCU. Z którą postacią chciałaby mieć crossover?

Fot. Marvel

Tessa Thompson jako Walkiria zadebiutowała w MCU w filmie Thor: Ragnarok w 2017 roku. Później powtórzyła rolę w Avengers: Koniec gry, Thor: Miłość i grom oraz Marvels. Niedawno również podłożyła głos tej postaci w Marvel Zombi. W ostatnim wywiadzie dla Collider Ladies Night odniosła się do swojej przyszłości w MCU. Z kim ma nadzieję dzielić ekran w tej franczyzie?

Z kim Tessa Thompson chciałaby zagrać w MCU?

W rozmowie aktorka wyznała, co najbardziej lubi w występowaniu w filmach MCU.

Jedną z rzeczy, które są tak fajne w graniu w MCU, jest oczywiście obecność niesamowitych aktorów, z którymi można grać. Poza tym, w zależności od tonu filmu, w którym się występuje, można odkryć nowe oblicza postaci.

Tessa Thompson miała okazję występować nie tylko u boku Chrisa Hemswortha, ale również Brie Larson, Jeffa Goldbluma, Natalie Portman czy Mark Ruffalo. Natomiast przyznała w rozmowie, że chciałaby też zagrać z Sebastianem Stanem, który wciela się w Jamesa "Bucky'ego" Barnesa, który obecnie jest członkiem New Avengers.

Czuję, że z Walkirią głównie przebywałam w komediowej sferze, ale jestem ciekawa, jak wypadłaby w tym konkretnym kontekście, gdybym zagrała w filmie, który byłby mniej komediowy. Nie wiem, co dokładnie wyzwoliłaby we mnie jego postać, ale po prostu uwielbiam Sebastiana. Naprawdę chcemy w końcu coś razem stworzyć. Może nie będzie to w MCU, ale uważam, że on jest niesamowitym aktorem i dużo frajdy dałoby mi występowanie z nim.

fot. Marvel Studios // Sebastian Stan (po lewej) w "Thunderbolts*"

W tym samym wywiadzie Thompson opowiedziała o wrażeniach z dołączenia do MCU w filmie Thor: Ragnarok. Powiedziała, że była naprawdę podekscytowana rolą, a Taika Waititi był niezależnym reżyserem, którego uwielbiała i szanowała. Podeszli do tego filmu z właśnie takim niezależnym nastawieniem. Dodała, że rozmach był inny niż w przypadku kina niezależnego, ale energia towarzysząca temu projektowi wydawała się bardzo chaotyczna i w pewien sposób odświeżająca.

Jeszcze nie wiadomo, czy Thompson powróci do roli Walkirii w Avengers: Doomsday. Natomiast możemy ją już oglądać w Prime Video w jej najnowszym filmie pt. Hedda.

