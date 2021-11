Thanos zostanie przywódcą Eternals. Spotka też istotę bardziej złowrogą od siebie

Marvel

Do sieci trafiły plansze promujące jutrzejszy zeszyt Eternals #7, kolejną odsłonę serii ze scenariuszem Kierona Gillena i ilustracjami Esada Ribica. W opowieści tej Przedwieczni całkiem niedawno odkryli, że każde uruchomienie Wielkiej Maszyny, która doprowadza do zmartwychwstania zmarłego przedstawiciela tytułowej rasy, powoduje jednocześnie śmierć jednego człowieka na Ziemi. W poszukiwaniu zmian bohaterowie trafią do stolicy Dewiantów, Lemurii, gdzie będą musieli stawić czoło Kro i jego armii.

Niezwykle istotnym wątkiem z tego komiksu będzie rozmowa Druiga z Thanosem - pierwszy z nich z nieznanych na razie powodów spróbuje namówić Szalonego Tytana do walki o tytuł Prime Eternal, przywódcy Przedwiecznych. Wygląda na to, że złoczyńca ostatecznie dopnie swego na tym polu, co wyraźnie sugeruje zapowiedź powiązanego z zasadniczą serią one-shotu Eternals: The Undying.

W zeszycie, który zadebiutuje w USA w lutym przyszłego roku, Thanos spotka Uranosa, korzystającego z tytułowego przydomka "Undying". Wiemy, że ten ostatni w przeszłości również nosił tytuł Prime Eternal, a obecne w Przedwiecznych zło jest konsekwencją jego dawnych działań.

Oto plansze promujące oba zeszyty (w galerii znajdziecie m.in. okładkę alternatywną z filmowymi Eternals):