Marvel - Avengers Forever! Iron Man może zostać Thorem, Venom opanował... mrówki

Carlos Pacheco/Marvel

Już w grudniu Marvel wypuści na amerykańskim rynku pierwszy zeszyt serii Avengers Forever, za którą odpowiadają scenarzysta Jason Aaron i rysownik Aaron Kuder. Według wstępnych informacji akcja opowieści miała rozgrywać się w alternatywnym świecie, w którym zobaczymy nietypowe połączenia postaci; głównym bohaterem jest Tony Stark, który w tej rzeczywistości korzysta z przydomka Niezwyciężony Ant-Man, łącząc superbohaterskie zadania z pracą jako archeolog. Zapowiedź cyklu sugeruje, że może on również zostać Thorem.

W ramach kampanii promocyjnej wyjawiono, że herosi będą musieli zmierzyć się z inną wersją drużyny Mistrzów Zła, przy czym w skład tej ostatniej wejdą postacie z różnych zakątków multiwersum. Fabuła rozpocznie się od ukazania misji Starka, który po pomniejszeniu będzie próbował rozwikłać zagadkę Prehistorycznych Avengers. Zanim dotrze do symboli boga burzy, Phoenixa, Iron Fista, Czarnej Pantery, Starbranda, Najwyższego Maga i Ghost Ridera, natrafi on na Mjolnir. Zapowiedź - pomimo wyraźnej sugestii - nie zdradza, czy Tony faktycznie go podniesie - nie wiemy nawet, czy młot należy do samego Thora, czy może do Throga.

Spójrzcie sami:

Avengers Forever #1 - plansze

Przypomnijmy, że w ramach Avengers Forever zobaczymy doskonale nam znane postacie, ale również zupełnie nowych bohaterów - wśród nich debiutującą w świecie powieści graficznych, pokazaną wcześniej w serialu What If... ? Kapitan Carter. Plansze promocyjne zdradzają w dodatku, że Venom w tej rzeczywistości opanuje mrówki.

Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły premierowego zeszytu:

Poszukując kosmicznej zemsty, Ghost Rider wędruje przez pustkowia zniszczonej Ziemi, na której wielka era herosów nigdy nie nastała, nadzieja jest tylko słowem złożonym z czterech liter, a jego jedynym sojusznikiem w nadchodzącej bitwie z największymi złoczyńcami, jakich widział każdy kosmos, jest najbardziej poszukiwany archeolog na świecie, Tony Stark. Wychodząc od katastrofalnych w skutkach wydarzeń z zeszytu Avengers #750 i nawiązując do równolegle wydawanej, podstawowej serii Avengers, kolejna wielka saga Mścicieli startuje tutaj, gdy Najwięksi Heros Każdej Ziemi zaczynają się łączyć.

Nie jest jasne, czy akcja Avengers Forever faktycznie będzie rozgrywać się w alternatywnym świecie. Śledztwo Starka w sprawie prehistorycznych Mścicieli subtelnie sugeruje, że jego postać operuje na podstawowej wersji Ziemi, oznaczonej numerem 616.

Komiks Avengers Forever #1 zadebiutuje w USA 22 grudnia.