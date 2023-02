Thanos miał rację? James Cameron o planie Szalonego Tytana

materiały prasowe

James Cameron bardzo często pytany jest o filmy Marvela, ale podczas nowego wywiadu, nieoczekiwanie reżyser Avatar: Istota wody, zgodził się z przekonaniami Thanosa. Przypomnijmy, że Szalony Tytan wymazał w MCU połowę istnień, aby zapobiec przeludnianiu się i kończącym się surowcom.

W rozmowie z Time, Cameron do pewnego stopnia zgodził się z Thanosem. Reżyser nigdy nie krył swojego aktywistycznego zacięcia i dbania o środowisko, a nawet jego filmy z serii Avatar o tym właśnie traktują. Zauważył, że Thanos do pewnego stopnia miał rozsądne podejście, problem jednak w tym, że nikt nie podniesie ręki na ochotnika, by być tą połową, która będzie musiała odejść.

W rozmowie wspomniał też aspekt efektów specjalnych w kontekście filmów na podstawie komiksów, które przyczyniły się realnie do rozwoju technologii i tego, że mnóstwo specjalistów w branży mogło szlifować swoje umiejętności. Przyznał jednak, że nawet Thanos nie wyglądał tak dobrze jak postacie z jego filmu. Warto jednak pamiętać, że jego produkcja powstawała dziesięć lat, natomiast filmy z MCU powstają w mniej niż dwa lata.

Fot. Youtube, Avatar