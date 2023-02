James Cameron niczym Peter Jackson i J.R.R. Tolkien w jednej osobie? Tak to widzi reżyser Avatara

materiały prasowe

Reżyser Avatar: Istota wody, James Cameron w nowym wywiadzie porównał się do autora Władcy Pierścieni, J.R.R. Tolkiena i Petera Jacksona, który zajął się adaptowaniem powieści Anglika. Pierwsza część Avatara z 2009 roku zarobiła prawie 3 mld dolarów, natomiast druga odsłona ma na ten moment nieco ponad 2 mld zarobionych pieniędzy na całym świecie. Jest to ogromny sukces tym bardziej, że jest to zupełnie nowa marka wykreowana przez Camerona od zera.

W wywiadzie dla TIME Magazine, Cameron przyznaje, że zaczął porównywać się z J.R.R. Tolkienem i Peterem Jacksonem

Pamiętam, że próbowałem zrobić sobie taki eksperyment myślowy. Ok, jestem Peterem Jacksonem robiącym Władcę Pierścieni, z tym, że Władca Pierścieni jeszcze nie istnieje, więc muszę stać się Tolkienem i ten świat stworzyć i dopiero potem będę mógł być Jacksonem. Trochę to bezczelne, ale też ambitne, że nie adaptowałem jakiegoś wielkiego panteonu książek, które istniały. Musiałem to zrobić od zera.

Ekipa wspominała, że Cameron posiada ogromne segregatory notatek z informacjami dotyczącymi świata, które nigdy nawet nie zostały wykorzystane w filmie bezpośredni. To właśnie między innymi dlatego, tak fascynuje nas Pandora i jej mieszkańcy. Na szczęście na trzecią część Avatara będziemy czekać krócej, bo ta zadebiutuje już 20 grudnia 2024 roku.

fot. 20th Century Studios // TSG Entertainment