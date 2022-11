That '90s Show - zwiastun spin-offu Różowych lat 70. Powracają znani bohaterowie

fot. Netflix

That '90s Show to serial Netflixa będący kontynuacją kultowej produkcji Różowe lata siedemdziesiąte. Oficjalnie rozpoczęto kampanię promocyjną projektu. Do sieci trafił pierwszy zwiastun serialu. Materiał możecie sprawdzić poniżej.

Jest rok 1995. Leia Forman, córka Erica i Donny, wyjeżdża na wakacje do swoich dziadków, gdzie pod czujnym okiem Kitty i surowym spojrzeniem Reda nawiązuje więź z nowym pokoleniem dzieciaków z Point Place.

That '90s Show - zwiastun

W obsadzie są Callie Haverda jako Leia Forman, córka Erika i Donny. Na ekranie wystąpią również Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi, i Sam Morelos. Do swoich ról z oryginału powrócą Topher Grace, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Laura Prepon, Wilmer Valderrama, Kurtwood Smith oraz Debra Jo Rupp. Twórcą i showrunnerem jest Gregg Mettler, który także pracował przy pierwowzorze. Wspierają go Bonnie Turner i Terry Turnery, twórcy oryginału.

That '90s Show - premiera serialu na platformie Netflix 19 stycznia 2023 roku.