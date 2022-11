1899 - artystka komiksowa oskarża serial Netflixa o plagiat

fot. Netflix

Ilustratorka i artystka komiksowa Mary Cagnin oskarżyła nowy serial Netflixa 1899 o plagiat. Kobieta zrobiła publikację na Twitterze, w której wyjaśniła swoje obserwacje i pokazała podobieństwa jej pracy z serialem. Według autorki jej komiks Black Silence z 2016 roku jest identyczny z serialem.

Wśród elementów, które mają być identyczne artystka wymienia między innymi czarną piramidę, zgony na statku, wielonarodową załogę, tajemnicze kody, głosy wzywające bohaterów, symbole trójkąta w oku głównych bohaterów, które pojawiały się na materiałach promocyjnych oraz subtelne szczegóły fabuły, takie jak osobiste dramaty postaci.

Brazylijska twórczyni stwierdziła, że oczywiście jej komiks jest krótką historią, praktycznie opowiadaniem, co łatwo można rozmyć w ciągu kilku godzin serialu. Jednak jak twierdzi esencja tego, co stworzyła znajduje się w projekcie Netflixa. Artystka nie ujawniła czy zamierza wystosować jakieś kroki prawne w stosunku do twórców produkcji.

W obsadzie 1899 znajdują się Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musiał, Lucas Lynggaard Tonnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, Jose Pimentao, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards, Alexandre Willaume i Anton Lesser.