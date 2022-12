The Acolyte - zdjęcia z planu pokazują Jedi i Sithów. W końcu więcej kosmitów!

fot. Disney

The Acolyte to kolejny z seriali z uniwersum Star Wars. Jednak tym razem twórcy produkcji skupią się w zdecydowanej większości na adeptach Ciemnej Strony Mocy. Do sieci trafiły zdjęcia z planu produkcji. Możemy na nich zobaczyć między innymi postacie grane przez Dafne Keen i Lee Jung-jae. Jest nawet Wookiee. Zdjęcia możecie sprawdzić poniżej.

Serial opisywany jest jako thriller, który zabierze widzów w mroczne rejony galaktyki, gdzie ujawnia się Ciemna Strona Mocy w ostatnich dniach Wielkiej Republiki. Fabuła będzie kręcić się wokół byłej padawanki, która z Mistrzem Jedi prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczych zbrodni. Sytuacja spowoduje, że będą musieli zmierzyć się z siłą, z którą nie mieli do tej pory do czynienia.

The Acolyte - zdjęcia z planu

https://twitter.com/starwarstufff/status/1600931869289287696

https://twitter.com/starwarstufff/status/1600931586265980928

https://twitter.com/starwarstufff/status/1600931742419980319

https://twitter.com/starwarstufff/status/1600932276430376968

https://twitter.com/starwarstufff/status/1600932683399499777

W obsadzie produkcji znajdują się Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Carrie-Anne Moss, Manny Jacinto, Dafne Keen, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett i Dean-Charles Chapman.