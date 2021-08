The Adam Project - jaki będzie nowy film z Ryanem Reynoldsem? Reżyser odpowiada

twitter.com/VancityReynolds

The Adam Project to zapowiedziany film Netflixa, w którym główną rolę zagra Ryan Reynolds. Za reżyserię nowego widowiska science fiction odpowiada Shawn Levy, który w ostatnim wywiadzie wyjawił nieco więcej szczegółów dotyczących tejże produkcji. Filmowiec zapowiedział, że nadchodzący projekt będzie bardziej zbliżony do Gigantów ze stali, których wyreżyserował, niż do filmu Free Guy, za którego kamerą niedawno stał. The Adam Project ma być bardzo emocjonalną opowieścią o ojcu i synu.

Film opowie bowiem o mężczyźnie (w tej roli Reynolds), który, by ocalić świat, cofa się w czasie. W przeszłości połączy siły z sobą z dzieciństwa (Walker Scobell) i wyruszy na poszukiwanie swego ojca (Mark Ruffalo).

Bohater Ryana Reynoldsa cofnie się w czasie i pomoże dwunastoletniemu sobie, który w młodości stracił ojca. Co, gdybyśmy mogli cofnąć się w czasie i powiedzieć młodszym sobie, że wszystko będzie dobrze? Co, gdybyśmy mogli cofnąć się w czasie i zrozumieć swoją mamę lub tatę z dzisiejszej perspektywy? Te interesujące pytania podejmuje The Adam Projects.

Reżyser zdradził również, że widzowie filmu mogą liczyć na wciągającą akcję, a film będzie imponujący pod względem technicznym. Nadchodząca produkcja, ze względu na ładunek emocjonalny, stanowiła też aktorskie wyzwanie dla Reynoldsa.

W obsadzie The Adam Project znaleźli się również Jennifer Garner, Zoe Saldana, Catherine Keener oraz Alex Mallari Jr.

The Adam Project

The Adam Project - data premiery nie jest jeszcze znana.