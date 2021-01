The Adam Project - Ryan Reynolds pod wrażeniem młodego aktora, który cytuje kwestie Deadpoola

fot. Netflix

The Adam Project będzie filmem akcji platformy Netflix. Głównym bohaterem jest Adam, który musi cofnąć się w czasie aby uzyskać pomoc od samego siebie... z przeszłości, kiedy ten miał 12 lat. Razem będą musieli uratować nie tylko swojego ojca, ale też cały świat.

W tym przygodowym thrillerze głównego bohatera gra Ryan Reynolds, a jego młodszą wersję Walker Scobell. Kanadyjska gwiazda podzieliła się na swoim Twitterze krótkim filmikiem z planu zdjęciowego The Adam Project, na którym znajduje się w samochodzie wraz ze Scobellem. Wygląda na to, że młody aktor jest wielkim fanem drugiej części filmu Deadpool. Na wideo recytuje z pamięci kwestie Pyskatego Najemnika wraz z odniesieniami do Wolverine'a, w którego wcielał się Hugh Jackman. Utalentowany aktor w swoich monologach nie pomija przekleństw, które zostały ocenzurowane. Reynolds sympatycznie skomentował ten wyczyn.

Przedstawiam Walkera Scobella. To niewinny chłopiec, który gra 12-letniego mnie w naszym nadchodzącym filmie Netflixa. Ponieważ traktuje swoją pracę poważnie, ta rola wymagała znaczącego rozeznania. Bez względu na wszystko, jest o WIELE za młody, żeby znać ten monolog na pamięć. #słodki

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1346209800464465920

Oprócz Reynoldsa w obsadzie znajdują się także Mark Ruffalo, Catherine Keener, Alex Mallari Jr., Jennifer Garner oraz Zoe Saldana. Film wyreżyseruje Shawn Levy.

Data premiery filmu nie jest na razie znana.