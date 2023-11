The Artful Dodger - zwiastun. Nowy serial Hulu o księciu złodziei z książek Dickensa; w obsadzie gwiazda Gambitu królowej

Fot. Hulu

Hulu opublikowało nowy zwiastun i plakat The Artful Dodger. To serial aktorski na podstawie twórczości Charlesa Dickensa. Produkcja pokaże podwójne życie Jacka Dawkinsa, słynnego księcia złodziei, którego szybkie palce okazały się równie skuteczne w kradzieży, co na sali operacyjnej. Szczegóły fabuły znajdziecie poniżej.

The Artful Dodger - zwiastun

The Artful Dodger - fabuła, obsada

Akcja serialu rozgrywa się w Australii lat 50. XIX wieku. The Artful Dodger pokaże losy dorosłego Jacka Dawkinsa, genialnego złodzieja i chirurga. Przybycie Fagina sprawi, że bohater ponownie trafi na ścieżkę przestępczą, a co gorsza, zagrożone zostanie także jego serce - przez Lady Belle, córkę gubernatora, która pragnie zostać pierwszą chirurżką w kolonii. Może spodziewać się napadów, niebezpiecznych operacji, w których na szali jest ludzkie życie, zdrady i odkupienia, a także niecodziennej historii miłosnej.

W głównej roli wystąpi Thomas Brodie-Sangster (Więzień labiryntu, Gambit królowej). W obsadzie są także David Thewlis (Sandman, Wonder Woman) jako Fagin i Maia Mitchell (Good Trouble, Teen Beach Movie) jako Belle Fox.