The Artful Escape - w świetnie ocenianą grę niezależną zagramy też na PlayStation i Nintendo Switch

fot. Annapurna Interactive

The Artful Escape to jedna z najciekawszych produkcji niezależnych ubiegłego roku, a jej wersja na PC i konsole Xbox spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony krytyków. Średnia ocen gry w serwisie Opencritic to 80% na podstawie 60 recenzji. Już wkrótce o jakości tego tytułu będą mogli przekonać się kolejni gracze, a konkretnie posiadacze PlayStation 4, PS5 i Nintendo Switch. Oficjalnie poinformowano, że gra trafi na te platformy już 25 stycznia tego roku.

Ogłoszeniu towarzyszy też nowy zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej.

The Artful Escape to przygodowa gra o młodym geniuszu gitary, Francisie Vendettim, który wyrusza w psychodeliczną podróż, by zmierzyć się z dziedzictwem legendy muzyki folk oraz swoim własnym umysłem.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.