Kingdom Hearts na Nintendo Switch otrzymało konkretną datę premiery

fot. Square Enix

Firma Square Enix ujawniła szczegóły dotyczące premiery serii Kingdom Hearts na Nintendo Switch. Gry trafią na tę platformę już 10 lutego i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, będą dostępne w chmurze. Oznacza to, że do zabawy konieczne będzie stałe i szybkie połączenie z internetem.

Podano też ceny: za Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX Cloud Version zapłacimy 39,99$ (31,99$ w premierowej promocji), za Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version - 49,99$ (39,99$ w promocji), a za Kingdom Hearts III + Re Mind Cloud Version - 49,99$ (promocyjna cena to 39,99$). Zainteresowani całością mogą sięgnąć też po kompletny pakiet Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud, który wyceniono na 89,99$, ale na premierę można kupić go w sporo niższej cenie, bo już za 71,99$.

Oprócz tego zapowiedziano, że 10 kwietnia odbędzie się stream z okazji 20. urodzin serii. W jego trakcie zobaczymy m.in. mini-koncert i sesję Q&A z deweloperami. Na ten moment nie wiadomo czy planowane są jakieś zapowiedzi nowych gier.

