Batman 2 zbliży się do horroru? Gwiazda Pingwina zapowiada film

Colin Farrell, odtwórca roli Pingwina w Batmanie i serialu o tej samej nazwie, co jego postać, opowiedział o 2. części filmu Matta Reevesa. Czego możemy się spodziewać po Batmanie 2 i jaką rolę będzie mieć tam Oz Cobb?
Wiktor Stochmal
Tagi:  the batman 2 
colin farrell
Batman fot. DC Comics
Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia prac na planie The Batman 2. O kontynuacji hitu z 2022 roku nie wiadomo na razie zbyt wiele poza tym,  że powróci główna obsada z 1. filmu. Pewną rolę ma mieć również Colin Farrell, który po świetnym występie w Batmanie otrzymał solowy serial Pingwin, który nie tylko osiągnął znakomite wyniki oglądalności, ale też zdobył aż 9. nagród Emmy. Aktor zapowiedział swój występ i zdradził uczucia towarzyszące mu po przeczytaniu scenariusza.

Tak wyglądał mocarz z Fantastycznej 4 na planie. Efekty specjalne to nie wszystko!

W rozmowie z The Hollywood Reporter Colin Farrell zaznaczył, że ma mniejszą rolę w kontynuacji niż w pierwszym filmie. Tam Pingwin był znaczącą postacią, z którą Mroczny Rycerz dzielił wiele scen, w tym pamiętny wybuchowy pościg po autostradzie.

W tej części mam jeszcze mniejszą rolę. Nie mam z tym problemu. Przeczytałem scenariusz od samego początku do końca, ale nie mogę o nim wiele powiedzieć. Kontynuacja jest głębsza, straszniejsza i stawka jest znacznie większa. Nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć.

Łączy się to z ostatnimi doniesieniami o możliwym pojawieniu się w filmie Amadeusa Arkhama. Coraz więcej wskazuje na to, że Matt Reeves pokaże, jak głęboko sięga korupcja i moralna zgnilizna w Gotham City, nie stroniąc przy tym od grozy, która była obecna i w pierwszym filmie, choć w mniejszej ilości. Może to też być wskazówka na temat złoczyńcy, z którym zmierzy się Batman. Jeśli historia dotyczyłaby Azylu Arkham, to jest tam obecnie osadzony m.in. Joker. Z kolei fani przewidują pojawienie się Trybunału Sów lub Husha.

Źródło: cbr.com

Co o tym sądzisz?
