Gwiazda The Crown zagra w Batmanie 2? Ta postać może potwierdzać pojawienie się grupy złoczyńców

Od miesięcy trwają spekulacje na temat tego z kim zawalczy Mroczny Rycerz w kontynuacji Batmana z 2022 roku. Rzekome obsadzenie znanego aktora w tej roli może przybliżać nas do rozwiązania tej zagadki.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Azyl Arkham fot. DC Comics
O kontynuacji Batmana z 2022 roku na razie nie wiadomo zbyt wiele. Potwierdzono powrót aktorów z 1. filmu, reżyserem znów będzie Matt Reeves, a premiera jest zaplanowana na 2027 rok z rozpoczęciem zdjęć w okolicach początku 2026 roku. Fabularnie jednak nie zdradzono nic konkretnego. Fani mają swoje typy jeśli chodzi o złoczyńców, ale to jedynie przewidywania niepoparte dowodami. Tymczasem w sieci pojawiła się nowa plotka, która zwiastuje debiut postaci, której jeszcze nie widzieliśmy w produkcji aktorskiej z Batmanem w roli głównej.

Kiedy premiera zwiastuna Avengers: Doomsday? Pada konkretna data

PopFilm twierdzi, iż Tobias Menzies, gwiazda The Crown czy ostatnio F1: Film, ma wcielić się w The Batman 2 w Amadeusa Arkhama. To członek jednej z najbogatszych i najznamienitszych rodzin w Gotham i założyciel Azylu Arkham. Z początku kierowały nim dobre intencje - założył ośrodek po morderstwie jego rodziny, żeby pomagać chorym psychicznie osobom. 

Pojawienie się Amadeusa może zwiastować, iż film Matta Reevesa wejdzie głębiej w struktury społeczne Gotham. To od razu przywodzi na myśl Trybunał Sów, czyli organizację, która zrzeszała członków wielu arystokratycznych rodzin, a która to walczyła z Mrocznym Rycerzem. Zdaniem portalu powrócić mają też Luke Roberts i Stella Stocker jako Thomas i Martha Wayne. Możliwe też, że sam Azyl odegra istotną rolę w fabule. Obecnie wiemy, że przebywa tam Sofia Falcone, Joker oraz Riddler.

Na razie te doniesienia należy potraktować z przymrużeniem oka. PopFilm jednak trafnie przewidziało udział Joela Kinnamana w 2. sezonie Peacemakera. Podali też, że Kumail Nanjiani pojawi się jako Booster Gold - potwierdzenie lub zaprzeczenie tej plotki dopiero zobaczymy w ostatnich dwóch odcinkach sezonu.

Źródło: comicbookmovie.com

