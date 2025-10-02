Gwiazda The Crown zagra w Batmanie 2? Ta postać może potwierdzać pojawienie się grupy złoczyńców

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

O kontynuacji Batmana z 2022 roku na razie nie wiadomo zbyt wiele. Potwierdzono powrót aktorów z 1. filmu, reżyserem znów będzie Matt Reeves, a premiera jest zaplanowana na 2027 rok z rozpoczęciem zdjęć w okolicach początku 2026 roku. Fabularnie jednak nie zdradzono nic konkretnego. Fani mają swoje typy jeśli chodzi o złoczyńców, ale to jedynie przewidywania niepoparte dowodami. Tymczasem w sieci pojawiła się nowa plotka, która zwiastuje debiut postaci, której jeszcze nie widzieliśmy w produkcji aktorskiej z Batmanem w roli głównej.

PopFilm twierdzi, iż Tobias Menzies, gwiazda The Crown czy ostatnio F1: Film, ma wcielić się w The Batman 2 w Amadeusa Arkhama. To członek jednej z najbogatszych i najznamienitszych rodzin w Gotham i założyciel Azylu Arkham. Z początku kierowały nim dobre intencje - założył ośrodek po morderstwie jego rodziny, żeby pomagać chorym psychicznie osobom.

Pojawienie się Amadeusa może zwiastować, iż film Matta Reevesa wejdzie głębiej w struktury społeczne Gotham. To od razu przywodzi na myśl Trybunał Sów, czyli organizację, która zrzeszała członków wielu arystokratycznych rodzin, a która to walczyła z Mrocznym Rycerzem. Zdaniem portalu powrócić mają też Luke Roberts i Stella Stocker jako Thomas i Martha Wayne. Możliwe też, że sam Azyl odegra istotną rolę w fabule. Obecnie wiemy, że przebywa tam Sofia Falcone, Joker oraz Riddler.

Na razie te doniesienia należy potraktować z przymrużeniem oka. PopFilm jednak trafnie przewidziało udział Joela Kinnamana w 2. sezonie Peacemakera. Podali też, że Kumail Nanjiani pojawi się jako Booster Gold - potwierdzenie lub zaprzeczenie tej plotki dopiero zobaczymy w ostatnich dwóch odcinkach sezonu.

