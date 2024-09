Czy Batman Roberta Pattinsona pojawi się w jakimś serialu? Matt Reeves odpowiada

Warner Bros.

Reklama

Matt Reeves pracuje nad swoim uniwersum The Batman Epic Crime Saga, niezależnym od DCU. Właśnie zadebiutował Pingwin, którego akcja także rozgrywa się w tym świecie. Już wcześniej zapowiadano jednak, że widzowie nie powinni oczekiwać w nim cameo Mrocznego Rycerza. Czy to jednak oznacza, że Batman w wykonaniu Roberta Pattinsona w ogóle nie pojawi się w serialach?

Reeves wyjaśnił wcześniej, że filmy skupiają się całkowicie na Batmanie, więc seriale stały się szansą, by pokazać te historie bohaterów, dla których nie byłoby już miejsca na dużym ekranie. W nowym wywiadzie dodał jednak, że być może w przyszłości Mroczny Rycerz wystąpi w jakimś projekcie telewizyjnym – po prostu nigdy nie było to ich priorytetem.

To nie znaczy, że Batman czy Bruce nigdy nie pojawią się w kolejnych serialach. Lauren i ja rozmawialiśmy o tym, czy chcielibyśmy znaleźć sposób na to, by Rob znalazł się w produkcji. Ale to była kwestia drugorzędna.