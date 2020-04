The Batman - psychologia, nowe otwarcie i inne plany Reevesa. Znamy już czas akcji?

Prace nad filmem The Batman są w chwili obecnej wstrzymane z uwagi na rozszerzającą się pandemię koronawirusa, lecz reżyser produkcji, Matt Reeves, nie pozwala zapomnieć o nadchodzącej opowieści o Mrocznym Rycerzu. W ramach kampanii promocyjnej produkowanego przez siebie serialu Tales from the Loop, filmowiec udzielił obszernego wywiadu dla serwisu Nerdist, poruszając cały szereg kwestii związanych z The Batman.

Na wstępie chcemy się jednak z Wami podzielić pewną obserwacją, która pochodzi jeszcze sprzed momentu wstrzymania prac nad obrazem. Wygląda bowiem na to, że zagadka czasu akcji została już rozwiązana - w ramach jednej z powstających sekwencji pojawił się gang pomalowanych na biało postaci, które atakowały tajemniczą osobę (zdjęcia znajdziecie na końcu tekstu). Sęk w tym, że w dłoniach napastników widoczne były smartfony, co wyraźnie sugeruje, że The Batman rozegra się współcześnie.

W samym wywiadzie Reeves zapewnia, że w filmie o Mrocznym Rycerzu będzie chciał pokazać ludzkie podejście, podobne do humanistycznego wydźwięku obecnego w jego poprzednich dziełach:

Zamierzam pokazać taką wersję Batmana, jaką chciałem zrobić - taką, która jest mocno osadzona w człowieczeństwie. (...) To nawet nie jest kierunek, który przyjmuję w pracy. (...) To raczej coś w rodzaju jedynej rzeczy, która pozwala mi zrozumieć, w jaki sposób mam tworzyć.

Reżyser raz jeszcze potwierdził, w jaki sposób chce tworzyć opowieść:

Nie chcę stworzyć zwyczajnej genezy, ale opowieść, która będzie uwzględniać jego początki - te, które go ukształtowały. Ten facet mocno zmaga się z samym sobą, lecz pragnie wznieść się ponad to. To wcale nie znaczy jednak, że wszystko rozumie.

Filmowiec dodał:

Jest w tym coś bardzo psychologicznego, emocjonalnego; wydaje się, że jest tu mnóstwo do eksploracji, co łączy się także z trawiącą Gotham korupcją. To wygląda na niezwykle aktualną kwestię, jednak chyba to zawsze kwestia aktualna.

W innym wywiadzie, który przeprowadzili z nim dziennikarze New York Times, Reeves wyjawia także swoje inspiracje, wśród których znalazły się produkcje Klute i Chinatown:

Były już wspaniałe filmy o Batmanie, ale ja nie chcę robić po prostu kolejnego filmu o Batmanie. Chcę zrobić coś, co ma wymiar emocjonalny. Pragnę stworzyć coś naprawdę osobistego, używając metafor z tego świata (Batmana - przyp. aut.).

Reeves odniósł się także do produkcji Powrót Batmana i Mroczny Rycerz; na początku wyjawił, że uwielbia obie filmy, a także ekspozycje Catwoman, Pingwina i Jokera, by później dodać:

Ten film (Mroczny Rycerz - przyp. aut.) traktuje o przerażających następstwach pozostawania w otchłani, co opiera się z kolei na nihilizmie. Nie możesz nic zrobić - nawet pokonując Jokera, w rzeczywistości zrealizujesz jego cel.

The Batman - zdjęcia z planu