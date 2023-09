The Beast - Samuel L. Jackson jako prezydent USA. Opancerzona limuzyna kontra zamach stanu

fot. Subzero Film Entertainment // Altitude Film Entertainment // Apple TV+

The Beast to film, który ma wyreżyserować James Madigan (reżyser drugiego planu w The Meg i Transformers: Przebudzenie bestii) na podstawie scenariusza Umaira Aleema (Kate). W głównych rolach mają wystąpić Samuel L. Jackson oraz Joel Kinnaman, którzy byli w trakcie rozmów do ról, ale zostały wstrzymane przez wybuch strajku aktorów. W tym czasie nie mogą podpisywać kontraktów, ale mimo to znaleźli się w pakiecie, który trafił do przedsprzedaży podczas targów na festiwalu w Toronto. Projekt jest obecnie w fazie przedprodukcyjnej i posiada przejściową umowę z SAG-AFTRA. Za produkcję odpowiadają Unified Pictures, Fifth Season i Film 44.

Tytuł filmu nawiązuje do nazwy prezydenckiej limuzyny. "Bestia" jest jak czołg, który jest wyposażony w granaty, strzelby, kuloodporne opancerzenie. Samochód jest również odporny na ataki bombowe.

W opisie fabuły możemy przeczytać, że gdy milicja złożona z niezidentyfikowanych napastników koordynuje zamach stanu w USA, prezydent (Jackson) odkrywa ściśle tajne ofensywne możliwości pojazdu. Oddzielony od żony musi nauczyć się kontrolować Bestię, a także potwora w sobie, aby ocalić swoje życie, agenta Secret Service Tafta (Kinnaman) i Amerykę.

Warto wspomnieć, że Samuel L. Jackson wcielał się już w prezydenta USA w filmie Polowanie na prezydenta z 2014 roku. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcie "Bestii" w prawdziwym życiu. To Cadillac One, którym jeździł Barack Obama.

fot. US Secret Service // wikipedia.org