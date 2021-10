The Blade Artist: Robert Carlyle w obsadzie. Begbie powróci w kontynuacji Trainspotting

fot. materiały prasowe

Akcja The Blade Artist rozgrywa się dwie dekady po wydarzeniach z Trainspotting. Jim, do czasu znany jako Francis Begbie (Robert Carlyle), mieszka w Los Angeles, gdzie pracuje jako artysta, wychowując dwie córki wraz z żoną. Rodzinne życie mężczyzny w niczym nie przypomina jego kryminalnej przeszłości. Pewnego dnia niefortunne okoliczności sprowadzają go z powrotem do byłej dzielnicy w Szkocji, zaburzając jego życiową równowagę.

Robert Carlyle został również producentem wykonawczym serialu u boku pomysłodawcy i autora powieści, Irvine'a Welsha. Pierwsza książka z serii została wydana w 1996 roku, 3 lata przed premierą filmu Trainspotting w reżyserii Danny'ego Boyle'a. Obie części powieści poruszają ciężkie tematy nadużywania heroiny i dojrzewania. W 2017 roku ukazał się filmowa wersja sequelu T2: Trainspotting, skupiająca się na dalszych losach narkomana Marka Rentona (Ewan McGregor).

''Perspektywa pracy z Irvine i ponownego ożywienia Francisa Begbiego jest absolutnym darem.”- twierdzi Robert Carlyle.

Serial nie otrzymał jeszcze daty premiery. Pierwszy sezon ma mieć 6 odcinków.