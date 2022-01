The Bob's Burgers Movie - zwiastun animowanej komedii. Rodzinna restauracja w kłopotach!

fot. 20th Century Studios // Fox Animation Studios

The Bob's Burgers Movie to film animowany oparty na serialu telewizyjnym Bob’s Burgers. Ich twórcą jest Loren Bouchard, który w komedii pełnił funkcję scenarzysty i reżysera wraz z Bernardem Derrimanem. Do swoich ról powróciła również oryginalna obsada głosowa z amerykańskiej wersji show: Kristen Schaal, H. Jon Benjamin, John Roberts, Dan Mintz, Eugene Mirman, Larry Murphy, Zach Galifinakis i Kevin Kline.

Do sieci trafił zwiastun filmu, który zaczyna się zabawną reklamą soczystych i "seksownych" burgerów. Następnie widzimy jak Linda paraduje w stroju burgera w bikini. Podczas gdy Bob i Linda walczą o utrzymanie biznesu, dzieci próbują rozwiązać zagadkę pękniętego wodociągu i powstałego przez niego zapadliska, które blokuje wejście do restauracji. Ich działania mają pomóc w uratowaniu rodzinnej burgerowni. Poniżej możecie zobaczyć trailer, plakat i zdjęcia tej musicalowej komedii.

The Bob's Burgers Movie - zwiastun

The Bob's Burgers Movie - zdjęcia i plakat

The Bob’s Burgers Movie

The Bob's Burgers Movie - premiera filmu w USA odbędzie się 27 maja 2022 roku.