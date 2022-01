Cobra Kai - twórca o powrocie postaci w końcówce 4. sezonu. Czego możemy oczekiwać w 5. serii?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Netflix

Fani Cobra Kai, czyli kontynuacji historii z filmów Karate Kid nie muszą się martwić czy po świetnym 4. sezonie serial dostanie zielone światło na kolejny. Nie tylko piąta seria jest już potwierdzona, ale również nakręcona (prace zakończyły się kilka tygodni temu), ponieważ zdjęcia do niego odbywały się jednocześnie z tym najnowszym. Obecnie trwają prace postprodukcyjne.

4. sezon zakończył się porażką Miyagi-Do i Orlego Kła w turnieju All Valley. Zgodnie z umową z Silverem i Kreesem, oba dojo muszą zaprzestać swojej działalności. Daniel (Ralph Macchio) postanowił nie składać broni tak łatwo i wezwał na pomoc Chozena (Yuji Okumoto). Ten bohater był głównym antagonistą w Karate Kid 2. Z kolei w 3. sezonie Cobra Kai, gdy LaRusso spotkał go podczas wyjazdu służbowego na Okinawę okazał się być innym człowiekiem, który przyznał, że okrył się hańbą w przeszłości. Jeden z twórców serialu, Hayden Schlossberg, opowiedział o sytuacji Chozena.

Przyjazd Daniela na Okinawę dała mu możliwość odkupienia win w jego oczach. Uważaliśmy, że pokazując mu kilka ruchów i tak zawsze będzie czuł tę odpowiedzialność, by pomóc Danielowi.

fot. Netflix

LaRusso potrzebuje pomocy z każdej strony, żeby powstrzymać Cobra Kai, którą dowodzi teraz przebiegły i bezwzględny Terry Silver (Thomas Ian Griffith). Idealnym wyborem wydaje się być właśnie Chozen, ponieważ zna tajniki karate Miyagi-Do, a kiedyś był gotów walczyć, aż do śmierci. Twórcy pomyśleli, że to zabawny rodzaj ratunku dla Daniela, który doszedł do takiego momentu, że musi sprowadzać kogoś z Okinawy do Doliny. Schlossberg skomentował końcówkę sezonu i powiedział co czeka bohaterów w 5. serii.

Możliwości są nieograniczone. Oczywiście sprawy mogą się naprawdę zaognić, ponieważ Chozen jest typem faceta, który, przynajmniej w Karate Kid 2, był gotów walczyć na śmierć i życie. I wiemy, że Terry Silver jest gotów posunąć się do wielu szaleństw, aby pozostać przy władzy, zwłaszcza po tym, co zrobił Stingrayowi w czwartym sezonie. Mamy więc zadatki na sezon pełen akcji. Właśnie skończyliśmy to kręcić i tak będzie. Nie możemy się doczekać, aż fani się o tym przekonają.

Cobra Kai - 4 sezony są dostępne na platformie Netflix.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.