Jackass Forever - ostateczny zwiastun szalonych wyczynów ekipy kaskaderów. Armata, wąż i byk!

fot. MTV Entertainment Studios

Jackass Forever to ostatnia odsłona szalonej franczyzy, w której zwariowana ekipa kaskaderska popisuje się swoimi niecodziennymi i kontrowersyjnymi wyczynami. W filmie ponownie zobaczymy Johnny'ego Knoxville'a, Steve-O, Chrisa Pontiusa, Dave'a Englanda, Wee Mana, Danger Ehrena i Prestona Lacy'ego. Nowymi członkami są Jasper, Rachel Wolfson, Sean "Poopies" McInerney, Zach Holmes i Eric Manaka. Reżyserem jest Jeff Tremaine.

Do sieci trafił zwiastun filmu, w której ekipa kaskaderów powraca po 12 latach od czasu premiery Jackass 3D. Nie brakuje twardych upadków, bolesnych wyczynów i ciosów oraz spotkań z różnymi zwierzętami takimi jak byk, węże czy pająki. Możemy też dostrzec, że wiele z tych popisów kręcono w czasie pandemii, ponieważ ekipa filmowa nosi maseczki ochronne na twarzach. Zobaczcie poniżej nowy zwiastun oraz plakaty.

Jackass Forever - zwiastun

Jackass Forever - plakaty i zdjęcia

Jackass Forever

Premiera Jackass Forever była kilkakrotnie przekładana ze względu na sytuację pandemiczną, a także ze względu na mniejszą frekwencję w kinach z powodu niskiego poczucia bezpieczeństwa widzów. Steve-O zaprzeczył doniesieniom, że opóźnienia miały związek z pozwem Bama Margera przeciwko Paramount Pictures, MTV Networks, producentowi Spike'owi Jonzemu i innym. Mężczyzna od wielu lat był związany z franczyzą i miał podpisany kontrakt na nową produkcję. Został z niej odsunięty po kilku incydentach na planie, a do tego wydano mu zakaz zbliżania się do reżysera Jeffa Tremaine'a. Margera krytykował w mediach społecznościowych swoich byłych kolegów z Jackass, ale też przyznał się do problemów związanych ze zdrowiem psychicznym i z utrzymaniem trzeźwości.

Jackass Forever - premiera w amerykańskich kinach 4 lutego 2022 roku.