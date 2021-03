The Boys - młode superbohaterki obsadzone w spin-offie. Jest gwiazda Sabriny

fot. materiały prasowe

Lizze Broadway oraz Jaz Sinclair to pierwsze aktorki, które zagrają główne role w spin-offie serialu The Boys. Obie wcielą się w młode superbohaterki; odpowiednio w Emmę i Marie. Broadway znana jest z serialu Tu i teraz, a Sinclair grała jedną z głównych bohaterek hitu Netflixa zatytułowanego Chilling Adventures of Sabrina

Showrunnerem i scenarzystą jest Craig Rosenberg, który był jednym z producentów wykonawczych The Boys. Historia rozgrywa się w college'u przeznaczonym dla młodych superbohaterów, który jest prowadzony przez Vought International. W opisie czytamy, że tak jak oryginał, ma być to serial tylko dla dorosłych w znanym fanom stylu i ma pokazywać przekraczanie moralnych granic przez bohaterów. Będą oni rywalizowali o najlepsze kontrakty superbohaterskie w najlepszych miastach.

Lizzie Broadway - Rekrut

Za produkcję odpowiadają Amazon Studios i Sony Pictures Television. Według portalu Deadline.com niedługo Amazon ogłosi zamówienie realizacji sezonu. Jest to formalność.

Przypomnijmy, że twórcy The Boys pracują również nad 3. sezonem serialu.