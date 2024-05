Chase Crawford o 4. sezonie The Boys. Aktor o relacjach Deepa z Homelanderem i Black Noirem

fot. Prime Video

Już w połowie czerwca zadebiutuje 4. sezon The Boys, dlatego z tej okazji serwis Screen Rant porozmawiał z aktorami z tego serialu. Chase Crawford, który wciela się w Deepa, przyznał, że jego postać nie będzie miała chwili wytchnienia w nadchodzącej serii. Aktor twierdzi, że pomimo wewnętrznych konfliktów i napadów złości Homelandera Głęboki przetrwał tak długo w Siódemce, ponieważ Ojczyznosław karmi się jego lojalnością granicząca z uwielbieniem. Crawford wyjaśnił, że Deep i Homelander są pokrewnymi duszami, pragnącymi zewnętrznej aprobaty.

Myślę, że [The Deep] kocha Homelandera jako lidera. W pewnym sensie podstawą tego są jego problematyczne relacje z ojcem. Wydaje mi się, że potrzebuje akceptacji ze strony Homelandera i zawsze chce mu zaimponować, aby zyskać jego aprobatę.

Podobnie jest z samym Homelanderem, który również szukał aprobaty u członków Siódemki, opinii publicznej oraz jego ojca - Soldier Boya. Antony Starr, który wciela się w tego złoczyńcę, potwierdził to, mówiąc o pokręconej koncepcji ojcostwa swojej postaci.

Zawsze postrzegałem to jako desperacką potrzebę nawiązania więzi i tego wszystkiego. Patrząc z jednej perspektywy, jest to bardzo samolubne podejście do dziedzictwa oraz tego, jaki ma być jego syn według niego.

Crawford przyznał, że sytuacja Deepa jest niepewna po tym, jak zdradził jej członków, zwłaszcza Homelandera. Jego przydatność w Siódemce jest zagrożona ze względu na nowych członków zaproponowanych przez Vought. Mimo wszystko aktor uważa, że pomimo wybryków, miejsce Deepa w grupie jest bezpieczne.

Tak, wciąż przekracza granice w testowaniu swojej lojalności wobec [Homelandera]. Jednocześnie stara się kontynuować sekretny związek z ukrytą w szafie ośmiornicą, co jest bardzo zabawne. To prawdziwa miłość! Są dla siebie stworzeni.

Aktor zdradził również, że w 4. sezonie dynamika relacji między Deepem a Black Noirem (w tej roli Nathan Mitchell) będzie przypominać tę z Głupi i głupszy. Przypomnijmy, że poprzedni Black Noir był bardzo enigmatyczny do czasu, aż wyjawiono jego dramatyczną przeszłość w Odwecie. Ostatecznie zabił go Homelander, ale według Crawforda "nowy" Black Noir będzie miał relację z Deepem jak w filmach buddy cop.

Zagrałem z Nathanem kilka scen, co sprawiło mi dużo przyjemności. To zabawne, jesteśmy jak bliźniaki Tweedledum i Tweedledee [z Alicji w Krainie Czarów], ale teraz Noir jest inny. Szczerze mówiąc, ta mała wymiana zdań w tym roku była wspaniała.

The Boys - opis fabuły 4. sezonu

W czwartym sezonie świat stoi na krawędzi. Victoria Neuman jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej Gabinetu Owalnego i znajduje się w mocnym uścisku Homelandera, który umacnia swoje polityczne wpływy. Butcher, któremu pozostały zaledwie miesiące życia, stracił syna Becki i przywództwo w drużynie. Reszta zespołu odeszła, mając dość jego kłamstw. Stawka jest jednak wysoka, więc muszą znaleźć sposób, aby ponownie połączyć siły i uratować świat, zanim będzie za późno.

The Boys - premiera trzech odcinków 4. sezonu 13 czerwca na Prime Video.