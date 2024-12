Jak ważny był kanon Marvela przy produkcji Kravena Łowcy? Reżyser wyjaśnia

fot. Columbia Pictures // Marvel Entertainment

Jednym z głównych powodów krytyki filmów ze świata Spider-Mana od Sony jest to, że często czynią kanonicznych złoczyńców bardziej antybohaterami. Była to konieczna zmiana przez fakt, że w filmach nie występuje postać Spider-Mana, więc często te postacie mają zupełnie inną misję – walkę z zagrożeniem znacznie większym, niż oni sami. J. C. Chandor odnosi się do tego, opisując to, jak Kraven Łowca podchodzi do kanonu znanego z komiksów.

Kraven Łowca – wypowiedź reżysera

Myślę, że chcieliśmy zawsze obsługiwać film i stworzyć świetny film, który mógłby się sam obronić. I nie musisz wchodzić w to, wiedząc cokolwiek. Ale jeśli wiesz, to też chciałem potraktować to naprawdę poważnie. Jedną z najfajniejszych rzeczy związanych z zapisywaniem się do jednego z tych filmów jest to, że możesz spróbować wykorzystać, no wiesz, generacje kanonu i faktycznie wyciągnąć z niego to, co najlepsze, w swojej historii i zrobić z nią coś fascynującego. Więc w naszej wersji Kravena mam nadzieję, że ludzie zobaczą, że cofnęliśmy się do początków.

Reżyser odniósł się także do innych postaci z komiksów występujących w filmie.

Nie chcę zbytnio wdawać się w szczegóły dotyczące niektórych innych postaci, ale Rhino, Calypso, a już na pewno Chameleon – zachowaliśmy tę samą równowagę, mimo że być może poprawiliśmy pewne rzeczy i uaktualniliśmy je, to nadal duch oryginalnych książek. Myślę, że jeśli znasz ten kanon i dasz nam szansę, zobaczysz, że staramy się budować ducha oryginalnego dokumentu.

Kraven Łowca – fabuła, data premiery

Bohaterem jest rosyjski imigrant Sergei Kravenoff, który jest synem potężnego gangstera. Antybohater ma misję, by udowodnić, że jest najlepszym łowcą na świecie.

Film zadebiutuje w polskich kinach już 13 grudnia.