The Boys - 4. sezon z najgorszymi ocenami ze wszystkich. Co z kolejnym i przyszłością franczyzy?

Spadło embargo na recenzje z 4. sezonu The Boys, więc do sieci trafiły pierwsze opinie. Według serwisu Rotten Tomatoes, który zbiera oceny krytyków, nowa seria uzyskała tylko 81% "świeżości" (pozytywnych opinii) przy 36 recenzjach. Mimo to otrzymał Certyfikat Świeżości, który dostają te tytuły z ponad 20 recenzjami (w tym od co najmniej 5 topowych krytyków) i mają ponad 75% "świeżości". Jest to najniższy wynik ze wszystkich sezonów tego superbohaterskiego serialu, który cieszy się ogromną popularnością.

4. sezon The Boys z najniższym wskaźnikiem "świeżości"

Mimo wszystko to i tak bardzo dobry rezultat dla serialu, który utrzymuje wysoki poziom jakości. Zobaczcie poniżej porównanie poszczególnych sezonów wraz z podanymi wynikami "świeżości" oraz średnimi ocenami w skali 1-10.

1. sezon The Boys – 85% (średnia ocena: 6,8)

2. sezon The Boys – 97% (średnia ocena: 8,1)

3. sezon The Boys – 98% (średnia ocena: 7,7)

4. sezon The Boys – 78% (średnia ocena: 7,6)

Według średniej oceny 4. sezon jest wciąż przyzwoity i dostarcza świetną rozrywkę, ale po prostu poprzeczka została postawiona bardzo wysoko przez poprzednie odsłony. Fico Cangiano z hiszpańskiego serwisu CineXpress napisał:

The Boys nadal zachwyca fanów doskonałą równowagą pomiędzy ostrym satyrycznym humorem, szokującymi momentami i krwawym, brutalnym chaosem akcji. Kolejny solidny, satysfakcjonujący sezon, ale tak naprawdę nie tak świetny jak poprzedni.

Recenzenci zwracają również uwagę na dużą liczbę postaci oraz ich wątków - nie wszystkie należycie wybrzmiewają. Dais Johnston z Inverse napisała, że "4. sezon serialu The Boys, niegdyś będący awangardą satyry, utknął na autopilocie". Adam Barnhardt z ComicBook.com wskazuje jeszcze coś innego.

4. sezon serialu The Boys jest po prostu frustrujący, ale nie z powodu scenarzystów ani aktorów związanych z tym serialem; jest frustrujący, ponieważ serial wykonuje nienaganną robotę, badając świat, w którym żyjemy, rzucając światło na to, jak niebezpieczna i alarmująca jest retoryka używana przez ludzi przy władzy. To dalekie od poprawiającego nastrój serialu telewizyjnego, ale o to właśnie chodzi: jeśli wkurza cię to, to może zainspiruje cię to do zrobienia z tym czegoś.

Matthew Jackson z Looper.com pochwalił 4. sezon pisząc:

Film zaczyna się od mocnego uderzenia, nie zwalnia tempa i udaje mu się przypomnieć wszystkim, dlaczego jest to nadal najbardziej szalona opowieść o superbohaterach, jaka kiedykolwiek pojawiła się na ekranie.

Nasz redaktor naczelny naEKRANIE.pl Dawid Muszyński w swojej recenzji docenił grę aktorów. Napisał, że niekwestionowanymi gwiazdami tej produkcji są Antony Starr i Karl Urban. Do tego konflikt ich postaci jest dobrze rozpisany.

Cały sezon jest skąpany w akcji, flakach, krwi i polityce. Pokazuje, co rządzi światem i o co tak naprawdę toczy się walka. Popularność, miłość fanów i pieniądze – to tylko dodatek. Prawdziwą nagrodą jest władza. Kto ma jej więcej, ten wygrywa.

The Boys skończą się na 5. sezonie. Co dalej?

Showrunner The Boys, Eric Kripke niespodziewanie ogłosił, że serial zakończy się na 5. serii. W rozmowie z Entertainment Weekly powiedział, że cieszy się, że w końcu będzie mógł zrealizować plan na 5 sezonów, co jest dla niego bardzo ekscytujące. W ten sposób odniósł się do serialu Nie z tego świata, którego jest twórcą, gdzie historia została zamknięta w piątej odsłonie, ale ostatecznie produkcję przedłużono... na kolejne 10 sezonów. Dodał, że dla scenarzystów "trzy" i "pięć" to wielkie magiczne liczby w pisaniu historii - w filmach występują 3 akty, a w telewizji mamy ich 5. Przyznał, że piątka wydaje się po prostu dobrą okrągłą liczbą.

To wystarczy, aby opowiedzieć historię, a także doprowadzić ją do punktu kulminacyjnego, bez zmęczenia się nią.

Twórca przyznał, że było mu ciężko nie mogąc powiedzieć nikomu o zakończenia serialu. Zdradził, dlaczego podjął decyzję o ogłoszeniu tej informacji jeszcze przed premierą 4. sezonu.

To było częścią moich argumentów, że każdy pomyśli w końcówce tego sezonu, że "to skończy się w przyszłym roku, prawda?". Więc równie dobrze mogliśmy to ogłosić, aby ludzie mogli oglądać go z tym fajnym, epickim uczuciem zbliżającego się końca, na co liczę.

Choć The Boys skończy się na 5. sezonie to franczyza będzie się dalej rozwijać za pomocą spin-offów: Pokolenia V oraz serialu, którego akcja będzie się rozgrywać w Meksyku.

Historia z The Boys nie będzie kontynuowana. Jeśli dopisze szczęście to Pokolenie V będzie kontynuowane - mamy nadzieję, że będzie kilka innych w fazie rozwoju, o których dyskutujemy, które mogą być kontynuowane. Ale historia The Boys zakończy się na 5. sezonie.

Kripke potwierdził zakończenie serialu na piątej serii w oficjalnym oświadczeniu dla mediów:

The Boys może być najlepszą pracą, jaką kiedykolwiek miałem. Jaki inny serial pozwala mi pisać o polityce, kapitalizmie, rodzinie i eksplodujących genitaliach, choć nie w tej kolejności? Obsada i ekipa są głęboko wdzięczni Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios za możliwość opowiedzenia tej historii w kolejnym sezonie. Mój jedyny problem polega na tym, że ponieważ ten rok zapowiada się na pozbawiony konfliktów i dezinformacji, to nie jesteśmy pewni, o czym pisać.

The Boys - opis 4. sezonu

Świat stoi na krawędzi zagłady. Victoria Neuman jest u drzwi Białego Domu, nadzorowana przez Homelandera, który wzmacnia swoje wpływy. Rzeźnik – któremu pozostało tylko kilka miesięcy życia – stracił syna Bekki, a reszta Chłopaków ma dość jego kłamstw. Jednak gdy stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, zespół musi znaleźć sposób, aby dogadać się i uratować świat. [opis Prime Video]

The Boys - premiera trzech odcinków 4. sezonu 13 czerwca na Prime Video.