Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jak zapowiada się przyszłość franczyzy The Boys? Eric Kripke wyjaśnia

Showrunner The Boys, Eric Kripke określił przyszłość franczyzy, włącznie z tym, czy pojawią się kontynuacje takich tytułów, jak Diabotical, Pokolenie V czy Vought Rising.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  The Boys 
eric kripke amazon prime video
The Boys (2019) fot. materiały prasowe
Reklama

Choć serial The Boys zakończy się na 5. sezonie, to franczyza jest dalej kontynuowana aż trzema produkcjami: The Boys: MexicoVought Rising oraz Gen V (Pokolenie V). Dodatkowo pojawił się także animowany spin-off, The Boys: Diabolical (w polskiej wersji językowej Chłopaki przedstawiają: Czyste zło), jednak od premiery ostatnich odcinków minęły już trzy lata. 

The Wrap niedawno przeprowadziło wywiad z showrunnerem i producentem serialu. Eric Kripke opowiedział o tym, co aktualnie jest planowane, jeśli chodzi o przedłużenie tej historii. 

The Boys - wypowiedzi Erica Kripke

Mexico jest obecnie rozwijane. Scenariusz odcinka pilotażowego jest pisany. Gareth [Dunnet-Alcocer] jest wspaniałym pisarzem i myślę, że to będzie przezabawne. Mam nadzieję, że zostanie stworzone, ale na razie jest to faza rozwoju. 

Nie wydaje mi się, żeby pojawił się drugi sezon Diabolical. Nie dlatego, że nie próbowaliśmy. Ostatecznie liczba widzów nie była wystarczająca, by kontynuacja miała rację bytu, niestety. Choć bardzo to lubimy i Simon [Racioppa], showrunner, chętnie by to zrobił, nie dostaliśmy na to zielonego światła.

To samo dotyczy pierwszego sezonu Vought Rising. Mamy plany na drugi, jeśli się uda. Amazon był dla nas niezwykle wspierający i daje nam szanse, ale to wciąż biznes - musimy dowieźć wyniki. Oby widzowie się znaleźli. 

Planowane po 5. sezonie The Boys uniwersum ma mieć jeszcze w zanadrzu sporo historii do opowiedzenia. Kripke powiedział także, że jest optymistyczny względem powstania kolejnego sezonu Gen V, jednak nie został on jeszcze oficjalnie zamówiony. 

Zwiastun 5. sezonu The Boys pokazano na Comic-Conie. Co w nim zobaczyli widzowie?

The Boys, Chłopaki przedstawiają: Czyste Zło, Vought Rising i Pokolenie V są dostępne do obejrzenia w ramach subskrypcji na platformie Amazon Prime Video

null

 

Źródło: comicbookmovie

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  The Boys 
eric kripke amazon prime video
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Vought Rising

7,6

2023
Pokolenie V
Oglądaj TERAZ Pokolenie V Przygodowy

6,8

2022
Chłopaki przedstawiają: Czyste Zło
Chłopaki przedstawiają: Czyste Zło Animowany

8,6

2019
The Boys
Oglądaj TERAZ The Boys Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Ice Fall
-

John Kinnaman kontra skarb zamrożonego jeziora. Zwiastun filmu Ice Fall

2 Primate horror od Paramount
-

Przetrwa silniejszy. Primate to horror, który pokazuje, jak natura się mści - zobacz zwiastun

3 Itagaki Tomonobu
-

Nie żyje Tomonobu Itagaki. Twórca serii Dead or Alive miał 58 lat

4 Avatar
-

Jak powstał Avatar? Zwiastun dokumentu - Pandora to nie tylko piękne widoki

5 HBO Max - październik
-

HBO Max - nowości na 16-31 października 2025. To: Witajcie w Derry i 3. sezon Odwilży

6 Harry Potter - serial
-

Zdjęcia z planu serialu Harry Potter. Tej nocy Voldemort pojawił się w domu Jamesa i Lily

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e03

Chicago Fire

s27e06

Miasteczko South Park

s11e03

Chicago Med

s13e03

Chicago PD

s49e04

Ryzykanci

s2025e200

Moda na sukces

s33e11

Ojciec Mateusz

s06e04

Wszystkie stworzenia duże i małe
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jeremy Jackson
Jeremy Jackson

ur. 1980, kończy 45 lat

Paul Sparks
Paul Sparks

ur. 1971, kończy 54 lat

Guy Siner
Guy Siner

ur. 1947, kończy 78 lat

Todd Stashwick
Todd Stashwick

ur. 1968, kończy 57 lat

Christian Stolte
Christian Stolte

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 6. odcinek? WYNIKI z 10.10

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV