Jak zapowiada się przyszłość franczyzy The Boys? Eric Kripke wyjaśnia

fot. materiały prasowe

Reklama

Choć serial The Boys zakończy się na 5. sezonie, to franczyza jest dalej kontynuowana aż trzema produkcjami: The Boys: Mexico, Vought Rising oraz Gen V (Pokolenie V). Dodatkowo pojawił się także animowany spin-off, The Boys: Diabolical (w polskiej wersji językowej Chłopaki przedstawiają: Czyste zło), jednak od premiery ostatnich odcinków minęły już trzy lata.

The Wrap niedawno przeprowadziło wywiad z showrunnerem i producentem serialu. Eric Kripke opowiedział o tym, co aktualnie jest planowane, jeśli chodzi o przedłużenie tej historii.

The Boys - wypowiedzi Erica Kripke

Mexico jest obecnie rozwijane. Scenariusz odcinka pilotażowego jest pisany. Gareth [Dunnet-Alcocer] jest wspaniałym pisarzem i myślę, że to będzie przezabawne. Mam nadzieję, że zostanie stworzone, ale na razie jest to faza rozwoju. Nie wydaje mi się, żeby pojawił się drugi sezon Diabolical. Nie dlatego, że nie próbowaliśmy. Ostatecznie liczba widzów nie była wystarczająca, by kontynuacja miała rację bytu, niestety. Choć bardzo to lubimy i Simon [Racioppa], showrunner, chętnie by to zrobił, nie dostaliśmy na to zielonego światła. To samo dotyczy pierwszego sezonu Vought Rising. Mamy plany na drugi, jeśli się uda. Amazon był dla nas niezwykle wspierający i daje nam szanse, ale to wciąż biznes - musimy dowieźć wyniki. Oby widzowie się znaleźli.

Planowane po 5. sezonie The Boys uniwersum ma mieć jeszcze w zanadrzu sporo historii do opowiedzenia. Kripke powiedział także, że jest optymistyczny względem powstania kolejnego sezonu Gen V, jednak nie został on jeszcze oficjalnie zamówiony.

Zwiastun 5. sezonu The Boys pokazano na Comic-Conie. Co w nim zobaczyli widzowie?

The Boys, Chłopaki przedstawiają: Czyste Zło, Vought Rising i Pokolenie V są dostępne do obejrzenia w ramach subskrypcji na platformie Amazon Prime Video.