The Boys - showrunner zapowiada w 3. sezonie najbardziej szalony odcinek premierowy w historii

fot. Amazon Studios

Obecnie trwają zdjęcia do 3. sezonu popularnego serialu The Boys platformy Amazon Prime Video. Showrunnerem produkcji od 1. serii jest Eric Kripke. Twórca udzielił wywiadu portalowi Deadline. W nim zapowiedział, że premierowy odcinek 3. sezonu to jedna z najbardziej szalonych rzeczy jaką on zrobił, a nawet jedna z najbardziej szalonych rzeczy, jaką ktoś kiedykolwiek zrobił na ekranie. Po scenach, które widzieliśmy w tym serialu to dosyć odważna deklaracja i pozostaje czekać na 1. odcinek.

Projekt jest oparty na serii komiksowej, która opowiada o tytułowym zespole powołanym do kontrolowania superbohaterów. Członkowie oddziału mogą posunąć się nawet do zabicia niesfornego herosa. W serialu tytułowa ekipa walczy z korporacją Vought stojącą za promowaniem herosów i wszelkimi przekrętami dotyczącymi ich działalności.

fot. Amazon Studios

W obsadzie 3. sezonu znajdują się między innymi Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Jensen Ackles, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell. Data premiery nowego sezonu nie jest znana.